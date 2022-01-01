Robert Lewandowski çıtayı arşa çıkardı aldı başını gidiyor! Ballon d'Or'u Messi'ye kaptırsa da o çoktan yükü tutturdu
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Polonya Milli Takımı'nın formalarını giyen Robert Lewandowski, 59 resmi maçta attığı bu 69 gol ile Avrupa'da 2021 yılında resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı. 33 yaşında Polonyalı'nın bu başarısı, Ballon d'Or komitesince yeterli bulunmamış olacak ki ödül Lionel Messi'ye gitti. Her ne olursa olsun Lewandowski, dünyanın en iyilerinden. Hem işte hem özel hayatında tam bir 'kazanan' olan Lewandowski'nin, Varşova'daki evi İngiliz basınında geniş yer buldu. Golf simulatörü bile olan bu 7 milyon sterlinlik ev, çene yoran cinsten.
Tam bir makine, Robert Lewandowski... Nasıl olduğu anlaşılamayan bir şekilde Ballon d'Or'u Lionel Messi'ye kaptıran Lewandowski, 59 resmi maçta attığı bu 69 gol ile Avrupa'da 2021 yılında resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.
Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi'nin kazandığı gece belki de tüm dünya Lewandowski'nin hakkını düşünüyordu. Hatta içten içe, kendisi bile.
Robert Lewandowski, İngiliz basının yer buldu kendisine. Ancak nedeni futbolu değil, Varşova'daki 7 milyon sterlinlik evi.
Bayern Münih'in forveti 2010'dan beri Almanya'da ancak bu onun için memleketi Varşova'da 7 milyon sterline lüks bir ev satın almak için engel değildi. Nitekim 2016 yılında da öyle yaptı.