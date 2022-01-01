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Haberler Spor Galatasaray'da transferde bombaya imza atacak: Yusuf Yazıcı'da sıcak saatler! Tek engel Trabzonspor'un koydurduğu madde

Galatasaray'da transferde bombaya imza atacak: Yusuf Yazıcı'da sıcak saatler! Tek engel Trabzonspor'un koydurduğu madde

Galatasaray ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için kolları sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar, Lille formasını giyen Yusuf Yazıcı konusunda önemli adımlar atıyor. Ancak transferin önünde ciddi bir engel bulunuyor. Trabzonspor'un Lille'le yaptığı protokole göre Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'den başka bir kulübe transfer olması durumunda 20 milyon Euro'luk tazminat maddesi devreye girecek. Bu nedenle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Yusuf Yazıcı'nın transferi için izin isteyeceği öğrenildi

takvim.com.tr
ONUR ÖZKAN
01.01.2022 13:08 - Son Güncelleme: 01.01.2022 13:38
Galatasaray’da transferde bombaya imza atacak! Yusuf Yazıcı’da sıcak saatler

Bu sezon Fransız ekibinde fazla görev yapamayan ve devre arasında takımdan ayrılma kararı alan milli futbolcunun Galatasaray'la büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Galatasaray’da transferde bombaya imza atacak! Yusuf Yazıcı’da sıcak saatler

Sarı-Kırmızılı yönetimin teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Yusuf Yazıcı için Lille'le de temasa geçtiği belirlendi.

Galatasaray’da transferde bombaya imza atacak! Yusuf Yazıcı’da sıcak saatler

Fransız kulübünün Yusuf'u kiralık olarak gönderme kararı aldığı ve Galatasaray'a gitmesi konusunda herhangi bir pürüz çıkarmayacağı ifade edildi.

Galatasaray’da transferde bombaya imza atacak! Yusuf Yazıcı’da sıcak saatler

Ancak transferin önünde ciddi bir engel bulunuyor. Trabzonspor'un Lille'le yaptığı protokole göre Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'den başka bir kulübe transfer olması durumunda 20 milyon Euro'luk tazminat maddesi devreye girecek.

Galatasaray’da transferde bombaya imza atacak! Yusuf Yazıcı’da sıcak saatler

Bu nedenle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Yusuf Yazıcı'nın transferi için izin isteyeceği öğrenildi. Ağaoğlu'nun bu konudaki tavrı, milli futbolcunun kaderini de belirleyecek.

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