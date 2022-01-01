Galatasaray'da Ryan Babel krizi! Fatih Terim gözden çıkardı ama...
Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek kadar, Fatih Terim'in takımda düşünmediği isimleri elden çıkarmak için de çaba harcıyor. Gözden çıkarılar futbolcuların başında ise Ryan Babel geliyor. Fakat bu o kadar kolay olmayacak...
01.01.2022 16:30
- Son Güncelleme: 01.01.2022 16:35
Alınan bilgilere göre Galatasaray'da futbolcuların büyük bir kısmı Ryan Babel'in takımdan ayrılmasını istemiyor. Bunun nedeni ise tecrübeli yıldızın performansı değil.