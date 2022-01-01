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Galatasaray'da Ryan Babel krizi! Fatih Terim gözden çıkardı ama...

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek kadar, Fatih Terim'in takımda düşünmediği isimleri elden çıkarmak için de çaba harcıyor. Gözden çıkarılar futbolcuların başında ise Ryan Babel geliyor. Fakat bu o kadar kolay olmayacak...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
01.01.2022 16:30 - Son Güncelleme: 01.01.2022 16:35
Galatasaray’da Ryan Babel krizi! Fatih Terim gözden çıkardı ama...

Sarı-Kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldızın menajeriyle görüşerek, "Takım bulun" mesajını yolladı. Babel'in şu anda 2-3 kulüple pazarlık halinde olduğu belirtilirken, Florya'dan çok çarpıcı bir haber geldi.

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Galatasaray’da Ryan Babel krizi! Fatih Terim gözden çıkardı ama...

Alınan bilgilere göre Galatasaray'da futbolcuların büyük bir kısmı Ryan Babel'in takımdan ayrılmasını istemiyor. Bunun nedeni ise tecrübeli yıldızın performansı değil.

Galatasaray’da Ryan Babel krizi! Fatih Terim gözden çıkardı ama...

Son zamalarda kripto para dünyasına adım atan Babel'in birçok takım arkadaşına önemli miktarda para kazandırdığı belirtiliyor.

Galatasaray’da Ryan Babel krizi! Fatih Terim gözden çıkardı ama...

Hatta bazı isimlerin, Babel'in verdiği tüyolar sayesinde kripto paralardan yıllık ücretine yakın gelirler elde ettiği öne sürülüyor.

Galatasaray’da Ryan Babel krizi! Fatih Terim gözden çıkardı ama...

Bu nedenle takım arkadaşlarının Hollandalı futbolcunun ayrılığını hiç istemediği konuşuluyor.

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