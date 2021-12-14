Fenerbahçe soyunma odasında büyük tartışma! Mesut Özil yüksek sesle...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya mağlup olan Fenerbahçe'de yapılan bireysel hatalar pahalıya patladı. Kalesinde gördüğü 3 gol de bireysel hata neticesinde gelen sarı-lacivertlilerde maç sonunda soyunma odasında bu durum tartışıldı. Mesut Özil'in yüksek sesle bir konuşma yaptığı ve arkadaşlarına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
14.12.2021 16:26
- Son Güncelleme: 14.12.2021 16:26
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de kritik deplasmanda yapılan bireysel hataların pişmanlığı sürüyor.
Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyet sonrası soyunma odasında başta kaptan Mesut olmak üzere sahada yapılan hatalara tepki ve üzüntü vardı.
Fenerbahçe'nin bu kadar bireysel hata yapamayacağı görüşünde olan oyuncu grubu, büyük bir fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken soyunma odasında tansiyonun yükseldiği konuşmalar yaşandı.
MESUT ÖZİL: YAKIŞMADI
Hürriyet'in haberine göre; kaptan Mesut Özil, takım arkadaşları ile yüksek sesle bir konuşma yaparken, sonuçların Fenerbahçe'ye yakışmadığını dile getirdi.