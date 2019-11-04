MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Neyi kovalıyorsunuz?'
Süper Lig'in 10.haftasında Trabzonspor'un Göztepe'yi konuk ettiği ve bordo-mavililerin 1-0 mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor. Yaşanan hakem krizi kirli bağlantıları ortaya çıkarmıştı. A Spor'da yayınlanan programda Trabzonspor – Göztepe karşılaşmasında VAR odasında tartışma olduğu ve Sörloth'un düşürüldüğü, bariz şekilde penaltı olan pozisyonda kaos yaşandığı öne sürülmüştü. Yaşananlar hakkında Ahmet Çakar'dan çarpıcı bir yorum geldi.
İŞTE AHMET ÇAKAR'IN 'GİZLİ ANLAŞMA' BAŞLIKLI O YAZISI
Trabzonspor-Göztepe maçındaki hakem skandalının perde arkasını Ahmet Çakar açıklıyor. MHK, "VAR'a gidip kararını değiştiren hakem ceza alacak" diyerek çok tehlikeli bir karar verdi. Hakemler de aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler...