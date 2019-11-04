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MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Neyi kovalıyorsunuz?'

Süper Lig'in 10.haftasında Trabzonspor'un Göztepe'yi konuk ettiği ve bordo-mavililerin 1-0 mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor. Yaşanan hakem krizi kirli bağlantıları ortaya çıkarmıştı. A Spor'da yayınlanan programda Trabzonspor – Göztepe karşılaşmasında VAR odasında tartışma olduğu ve Sörloth'un düşürüldüğü, bariz şekilde penaltı olan pozisyonda kaos yaşandığı öne sürülmüştü. Yaşananlar hakkında Ahmet Çakar'dan çarpıcı bir yorum geldi.

04.11.2019 09:41 - Son Güncelleme: 04.11.2019 09:48
MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Neyi kovalıyorsunuz?'

İşte yorumcu ve yazar Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi'nde 'Gizli Anlaşma' başlığı ile yer alan ve gündeme bomba gibi düşen o yazısı:

MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Neyi kovalıyorsunuz?'

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN 'GİZLİ ANLAŞMA' BAŞLIKLI O YAZISI

Trabzonspor-Göztepe maçındaki hakem skandalının perde arkasını Ahmet Çakar açıklıyor. MHK, "VAR'a gidip kararını değiştiren hakem ceza alacak" diyerek çok tehlikeli bir karar verdi. Hakemler de aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler...

MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Neyi kovalıyorsunuz?'

Merkez Hakem Komitesi, Türk hakemliğinin 3 ayda içine etti. Manasız, çok tehlikeli, hakemleri baskı altına alan bir karar verdi. Sezon başı dediler ki, "VAR daveti ile VAR'a gidip kararını değiştiren hakem ceza alacak."

MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Neyi kovalıyorsunuz?'

Böyle saçma, böyle tehlikeli, böyle tuhaf bir karar olur mu? Hangi hakem ceza almak ister? Hem kariyer hem para kaybı. Dolayısıyla da hakemler kendi aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler...

MHK'nin perde arkasını bir bir açıkladı! 'Neyi kovalıyorsunuz?'

AYDINUS VAR'A GİTSE PENALTI VERECEK

Önceki gece Trabzon'da çok vahim bir tablo yaşadık. Sosa'nın ayağına daha doğrusu bileğine ciddi bir basma var. Açı biraz farklı olsa Allah korusun ayağı kırılır. VAR hakeminin de benimle aynı düşüncede olması gerekir.

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