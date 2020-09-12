Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hakkında flaş yorum: Takım için çok yetersiz...

Fenerbahçe'den daha iyi oynuyorsun. Takım olarak, oyun anlayışı olarak Fenerbahçe'den iyisin. Ve bu sayede de öne geçiyorsun. Öne geçene kadar da bayağı etkilisin. Ama 1-0'dan sonra anlaşılmaz bir şekilde defansa çekiliyorsun. Futbolcular şunu düşünemiyorlar; tamam Fenerbahçe büyük takım ama sen Fenerbahçe'nin üstüne gittiğin pozisyonlarda ona çok tehlikeli oldun. Bu şunu gösteriyor; sarı-lacivertlilerin arka kanadı iyi değil yani defansı. Sen bu takımı üstüne çekersen, sen de pozisyon yakalarsın, nitekim yakaladı.