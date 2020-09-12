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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hakkında flaş yorum: Takım için çok yetersiz...
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hakkında flaş yorum: Takım için çok yetersiz...
Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanındaydı. Sarı-lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan Gökhan Gönül ve Jose Sosa'nın golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Böylece transferin hızlı takımı Fenerbahçe, 2020/2021 sezonuna galibiyetle başlamıştı. Spor yazarları da bu maçın kritik anlarını ve tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
12.09.2020 09:39
- Son Güncelleme: 12.09.2020 09:39
ERMAN TOROĞLU - BUNLAR ÇOK YAŞANACAK!
Hastalık olayından sonra sizin saha, bizim saha falan hikaye. Neden? Zaten seyirci yok. Yani itici güç. Maalesef küçük takımlarda çok rastlanan bir olay dün gece yine görüldü.
Fenerbahçe'den daha iyi oynuyorsun. Takım olarak, oyun anlayışı olarak Fenerbahçe'den iyisin. Ve bu sayede de öne geçiyorsun. Öne geçene kadar da bayağı etkilisin. Ama 1-0'dan sonra anlaşılmaz bir şekilde defansa çekiliyorsun. Futbolcular şunu düşünemiyorlar; tamam Fenerbahçe büyük takım ama sen Fenerbahçe'nin üstüne gittiğin pozisyonlarda ona çok tehlikeli oldun. Bu şunu gösteriyor; sarı-lacivertlilerin arka kanadı iyi değil yani defansı. Sen bu takımı üstüne çekersen, sen de pozisyon yakalarsın, nitekim yakaladı.
Ne derler "korkunun ecele faydası yok" 2-0 yapsan işi bitireceksin. Ama işte o zihniyet hiç değişmiyor; büyük takım, küçük takım. Kontrataklara düzgün çıksan çok daha fazla pozisyon yakalayacaksın.
"TEDİRGİNLİĞİ YÜZÜNDEN OKUNUYOR"
Erol Bulut, şu anda bıçak sırtında. Ya olacak ya olmayacak. Görüntüye geldiği zaman da tedirginliği yüzünden okunuyor. Şu bir gerçek; Fenerbahçe geçen seneden biraz daha farklı. Nasıl? Bence sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır.
Ama şunun da altını çizmek lazım koca bir sezon seyircisiz oynanacak. Fenerbahçe, bu futbolunu kendi sahasında oynamaya kalkarsa çok zor anlar yaşar. Çünkü ligdeki çok takım Rize anlayışında oynamaz.