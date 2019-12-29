Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Florya derken Kadıköy'e...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının sonlarına yaklaşırken gözler devre arası yapılacak transferlere çevrildi. Tüm takımlar ocak ayı transferleri için büyük bir çalışma içine girdi. Transfer dönemini en verimli şekilde bitirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi. Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

29.12.2019 11:34 - Son Güncelleme: 29.12.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





