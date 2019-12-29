Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Florya derken Kadıköy'e...
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının sonlarına yaklaşırken gözler devre arası yapılacak transferlere çevrildi. Tüm takımlar ocak ayı transferleri için büyük bir çalışma içine girdi. Transfer dönemini en verimli şekilde bitirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi. Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...
29.12.2019 11:34
- Son Güncelleme: 29.12.2019 11:34
Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig'de bütün ekipler listesindeki yıldızlar için harekete geçmeye başladı.
Ocak ayında transferde büyük bir hareketlilik yaşanacakken, Fenerbahçe ve Galatasaray öne çıkan takımlar olarak göze çarpıyor.
Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaparken, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı başardı.
Camiada bunun morali yaşanırken, sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırdı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında 5 transferi bitirmek için kolları sıvamıştı.