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Fenerbahçeli yıldız Avrupa'ya transfer oldu, bonservis bedeliyle dudak uçuklattı! Süper Lig'in en yüksek bedelli transferleri...

Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında transfer olması çok konuşuldu. Böylece Süper Lig kulüplerinin yurt dışına en yüksek bedellerle gönderdiği futbolculardan biri oldu. Bu transferin ardından bu listeyi hazırladık. İşte Süper Lig'den bir futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedelleri...

19.09.2020 16:44 - Son Güncelleme: 19.09.2020 16:44
Fenerbahçeli yıldız Avrupa'ya transfer oldu, bonservis bedeliyle dudak uçuklattı! Süper Lig'in en yüksek bedelli transferleri...

25. Merih Demiral / Alanyaspor - Sassuolo / 8 milyon €

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Fenerbahçeli yıldız Avrupa'ya transfer oldu, bonservis bedeliyle dudak uçuklattı! Süper Lig'in en yüksek bedelli transferleri...

24. Abdul Kader Keita / Galatasaray - Al-Sadd SC / 8.15 milyon €

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'ya transfer oldu, bonservis bedeliyle dudak uçuklattı! Süper Lig'in en yüksek bedelli transferleri...

23. Nani / Fenerbahçe - Valencia / 8.5 milyon €

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'ya transfer oldu, bonservis bedeliyle dudak uçuklattı! Süper Lig'in en yüksek bedelli transferleri...

22. Gökdeniz Karadeniz / Trabzonspor -Rubin Kazan / 8.7 milyon €

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'ya transfer oldu, bonservis bedeliyle dudak uçuklattı! Süper Lig'in en yüksek bedelli transferleri...

21. Garry Rodrigues / Galatasaray - Al-Ittihad / 9 milyon €

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