Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının 11'leri...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Trabzonspor, 2020-21 sezonunun ilk haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Dev maç öncesi her iki takım da 3 puanı hedefliyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk maçında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavili takım sahasında kazanarak startı 3 puanla yapmak istiyor. Fırtına'nın kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Jose Sosa, Filip Novak, Badou Ndiaye ve Da Costa gibi geçen sezonun önemli isimlerini gönderen Fırtına, yerlerine ise Anders Trondsen, Marlon, Plaza ile Flavio'yu transfer etti. Edgar Ie de kiralıktan geri döndü. En büyük sıkıntı ise sakatlıklar. Trondsen, Pereira ve Marlon bugün forma giyemeyecek. Sörloth da ortada yok!
İŞTE İLK 11'LER