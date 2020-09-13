Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının 11'leri...

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk maçında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavili takım sahasında kazanarak startı 3 puanla yapmak istiyor. Fırtına'nın kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Jose Sosa, Filip Novak, Badou Ndiaye ve Da Costa gibi geçen sezonun önemli isimlerini gönderen Fırtına, yerlerine ise Anders Trondsen, Marlon, Plaza ile Flavio'yu transfer etti. Edgar Ie de kiralıktan geri döndü. En büyük sıkıntı ise sakatlıklar. Trondsen, Pereira ve Marlon bugün forma giyemeyecek. Sörloth da ortada yok!

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