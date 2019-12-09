Galatasaray'a PSG maçı öncesi 2 şok birden

Süper Lig'in 14. haftasında evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Çarşamba akşamı PSG'nin konuğu olacak sarı-kırmızılı ekip kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedeflerken, maç öncesi gelen kötü haberler moralleri bozdu. Galatasaray'ın iki yıldızının PSG karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte Galatasaray ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in PSG karşısında sahaya süreceği muhtemel 11...

09.12.2019 10:26 - Son Güncelleme: 09.12.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





