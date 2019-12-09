GaleriSpor

Galatasaray'a PSG maçı öncesi 2 şok birden

Süper Lig'in 14. haftasında evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Çarşamba akşamı PSG'nin konuğu olacak sarı-kırmızılı ekip kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedeflerken, maç öncesi gelen kötü haberler moralleri bozdu. Galatasaray'ın iki yıldızının PSG karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte Galatasaray ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in PSG karşısında sahaya süreceği muhtemel 11...

09.12.2019 10:26 - Son Güncelleme: 09.12.2019 10:26
Galatasaray'a PSG maçı öncesi 2 şok birden

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken, oynanan futbol taraftarları yine mutlu etmedi.

Galatasaray'a PSG maçı öncesi 2 şok birden

Sarı-kırmızılılar galibiyet golünü penaltıdan Belhanda ile bulurken, maçın adamı Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'a PSG maçı öncesi 2 şok birden

Uruguaylı yıldız maçın son anlarında yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'a hayati bir 3 puan kazandırdı...

Galatasaray'a PSG maçı öncesi 2 şok birden

GÖZLER PARİS'E ÇEVRİLDİ!
Fotomaç'ın haberine göre bu galibiyetle ligde nispeten rahat bir nefes alan Galatasaray, gözünü Devler Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevirdi.

Galatasaray'a PSG maçı öncesi 2 şok birden

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu arenada ilk galibiyetini almak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş taraftarıyla...
Ricardo Quaresma'dan flaş transfer açıklaması! "Beşiktaş taraftarıyla..."