Resmen duyurdular! İşte Romain Saiss’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret…
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Romain Saiss'in kısa bir süre içinde İstanbul'a gelip Siyah-Beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması beklenirken, bonservisi elinde olan deneyimli stoperin alacağı maaş da büyük oranda netleşti. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Sözleşmesi geride kalan sezonun sonunda sona eren takımın deneyimli stoperi Domagoj Vida ile maddi konularda anlaşamayan Beşiktaş, bunun üzerine defansa takviye yapmak için kolları sıvamış ve Romain Saiss'i transfer listesine eklemişti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi geçtiğimiz ay biten Faslı savunma oyuncusu ile bir süredir temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, deneyimli stoperle prensip anlaşması sağlamıştı.
Fas basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın Saiss'in transferini resmen açıklamaya hazırlandığı kaydedilirken, sözleşme detaylarına dair de bazı bilgilere yer verildi.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştığı kaydedilirken, Faslı stoperin senelik 1.5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.
Ayrıca bonservis bedeli olmayan Romain Saiss'in Fas Milli Takımı ile oynayacağı maçların ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile görüşmelerine son noktayı koyacağı ifade edildi.