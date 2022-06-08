Vav TV İzle
Haberler Spor Resmen duyurdular! İşte Romain Saiss’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret…

Resmen duyurdular! İşte Romain Saiss’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret…

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Romain Saiss'in kısa bir süre içinde İstanbul'a gelip Siyah-Beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması beklenirken, bonservisi elinde olan deneyimli stoperin alacağı maaş da büyük oranda netleşti. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
08.06.2022 20:55 - Son Güncelleme: 08.06.2022 20:58
Resmen duyurdular! İşte Romain Saiss’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret…

Sözleşmesi geride kalan sezonun sonunda sona eren takımın deneyimli stoperi Domagoj Vida ile maddi konularda anlaşamayan Beşiktaş, bunun üzerine defansa takviye yapmak için kolları sıvamış ve Romain Saiss'i transfer listesine eklemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmen duyurdular! İşte Romain Saiss’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi geçtiğimiz ay biten Faslı savunma oyuncusu ile bir süredir temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, deneyimli stoperle prensip anlaşması sağlamıştı.

Resmen duyurdular! İşte Romain Saiss’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret…

Fas basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın Saiss'in transferini resmen açıklamaya hazırlandığı kaydedilirken, sözleşme detaylarına dair de bazı bilgilere yer verildi.

Resmen duyurdular! İşte Romain Saiss’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret…

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştığı kaydedilirken, Faslı stoperin senelik 1.5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

Resmen duyurdular! İşte Romain Saiss’in Beşiktaş’tan kazanacağı ücret…

Ayrıca bonservis bedeli olmayan Romain Saiss'in Fas Milli Takımı ile oynayacağı maçların ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile görüşmelerine son noktayı koyacağı ifade edildi.

SON DAKİKA