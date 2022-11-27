Fener'in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı
Çizme basını, Dünya Kupası'na Serie A Ligi'nden katılan golcülerin performanslarını kaleme alırken, en büyük sükseyi Fenerbahçeli futbolcuların yaptığını yazdı. Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı Milan ve Inter'deki yıldızlar ile kıyaslayan İtalyanlar, Fenerbahçeli oyuncuların turnuvaya damga vurduğunu söyledi.
27.11.2022 14:09 - Son Güncelleme: 27.11.2022 14:09
Simeone Inzaghi'nin yönettiği Inter'de, golcüleri mercek altına alan İtalyan basını, "Lautaro Martinez, Suudi Arabistan ve Meksika maçlarında oynamasına rağmen gol atamadı. Lautaro tam bir hayal kırıklığı yaşattı" ifadelerini kullandı.
Milan'da top koşturan iki golcü de incelendi. Olivier Giroud'nun Fransa Milli Takımı'yla 2 maça çıktığı hatırlatılırken, "Avustralya karşısında 2 gol attı ama Danimarka karşısında etkisizdi" denildi. Portekizli Rafael Leao'nun 1 golle oynadığı da kaydedildi.
Haberde Fenerbahçe vurgusu ise şöyleydi: "Sürpriz bir şekilde turnuvada golcüleri en çok skor üreten takım Fenerbahçe oldu. Enner Valencia 3, Michy Batshuayi 1 gol attı. Aynı kulüpten turnuvaya gelen golcüler arasında en skorer futbolculardan oldular."