Fener’in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı

Haberde Fenerbahçe vurgusu ise şöyleydi: "Sürpriz bir şekilde turnuvada golcüleri en çok skor üreten takım Fenerbahçe oldu. Enner Valencia 3, Michy Batshuayi 1 gol attı. Aynı kulüpten turnuvaya gelen golcüler arasında en skorer futbolculardan oldular."