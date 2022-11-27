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Fener'in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı

Çizme basını, Dünya Kupası'na Serie A Ligi'nden katılan golcülerin performanslarını kaleme alırken, en büyük sükseyi Fenerbahçeli futbolcuların yaptığını yazdı. Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı Milan ve Inter'deki yıldızlar ile kıyaslayan İtalyanlar, Fenerbahçeli oyuncuların turnuvaya damga vurduğunu söyledi.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
27.11.2022 14:09 - Son Güncelleme: 27.11.2022 14:09
Fener’in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı

Simeone Inzaghi'nin yönettiği Inter'de, golcüleri mercek altına alan İtalyan basını, "Lautaro Martinez, Suudi Arabistan ve Meksika maçlarında oynamasına rağmen gol atamadı. Lautaro tam bir hayal kırıklığı yaşattı" ifadelerini kullandı.

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Fener’in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı

Inter'in diğer yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun da sakatlıklarla boğuştuğu için henüz Belçika forması giyemediğinin vurgusu yapıldı.

Fener’in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı

Milan'da top koşturan iki golcü de incelendi. Olivier Giroud'nun Fransa Milli Takımı'yla 2 maça çıktığı hatırlatılırken, "Avustralya karşısında 2 gol attı ama Danimarka karşısında etkisizdi" denildi. Portekizli Rafael Leao'nun 1 golle oynadığı da kaydedildi.

Fener’in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı

Haberde Fenerbahçe vurgusu ise şöyleydi: "Sürpriz bir şekilde turnuvada golcüleri en çok skor üreten takım Fenerbahçe oldu. Enner Valencia 3, Michy Batshuayi 1 gol attı. Aynı kulüpten turnuvaya gelen golcüler arasında en skorer futbolculardan oldular."

Fener’in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı

PSG ZİRVEDE

Fransız ekibi Paris Saint Germain'in dünya yıldızları Mbappé ile Messi ülkelerini sırtlıyor. Mbappé, Fransa formasıyla 2 maçta 3 gol atarken, Messi 2 müsabakada 2 gol atarak PSG'yi bu alanda zirveye çıkardı. Brezilyalı Neymar ilk maçta gol atamadı ve sakatlık yaşadı.

Fener’in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı
Fener’in Dünya Kupası başarısı Avrupa’yı salladı! İtalyan basını Fenerbahçe’yi Inter’le kıyasladı
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