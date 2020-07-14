Resmen ayrıldı! Kartal oluyor
Süper Lig'de bir yandan üçüncülük için yarışırken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Kartal'ın gündeminde bulunan bir isim resmi olarak takımından ayrıldı. Bu gelişmenin ardından önemli orta saha oyuncusu Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştı. (fotomac.com.tr)
14.07.2020 12:50
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İstanbul'a gelerek Beşiktaş forması giyeceği haberleri üzerine katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulunan Gyasi, İstanbul haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını söyleyerek "Şu anda Bulgaristan'dayım. Perşembe günü İstanbul'a geleceğim haberleri doğru değil. Bulgaristan'da hayatım iyi gidiyor. Lig yeniden başladı. İlk maçımızı 2 gün önce oynadık ve bu maç 1-1 bitti" şeklinde konuşmuştu.
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