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Resmen ayrıldı! Kartal oluyor

Süper Lig'de bir yandan üçüncülük için yarışırken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Kartal'ın gündeminde bulunan bir isim resmi olarak takımından ayrıldı. Bu gelişmenin ardından önemli orta saha oyuncusu Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştı. (fotomac.com.tr)

14.07.2020 12:50 - Son Güncelleme:
Resmen ayrıldı! Kartal oluyor

Süper Lig'de bitime 2 hafta gibi kısa bir süre kala gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok isimle temas halinde.

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Resmen ayrıldı! Kartal oluyor

Sergen Yalçın ile yakaladığı başarılı performansla son haftalarda da üst üste galibiyet alarak 4. sıraya kadar yükselen siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları için de büyük bir avantaj elde etmiş durumda.

Resmen ayrıldı! Kartal oluyor

Gelecek sezon kadrosunda büyük revizyona gitmeyi planlayan siyah-beyazlılar kadrodaki bazı isimlerle vedalaşmayı planlarken, yapılacak takviyeler için birçok isimle görüşüyordu.

Resmen ayrıldı! Kartal oluyor

Bu isimlerden biri de Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofya'da forma giyen Ganalı oyuncu Edwin Gyasi'ydi.

Resmen ayrıldı! Kartal oluyor

İstanbul'a gelerek Beşiktaş forması giyeceği haberleri üzerine katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulunan Gyasi, İstanbul haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını söyleyerek "Şu anda Bulgaristan'dayım. Perşembe günü İstanbul'a geleceğim haberleri doğru değil. Bulgaristan'da hayatım iyi gidiyor. Lig yeniden başladı. İlk maçımızı 2 gün önce oynadık ve bu maç 1-1 bitti" şeklinde konuşmuştu.

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