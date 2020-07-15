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Galatasaray'da 3 aslan yuvaya dönüyor! Arda Turan ve Semih Kaya'dan sonra...
Galatasaray'da 3 aslan yuvaya dönüyor! Arda Turan ve Semih Kaya'dan sonra...
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalacak olan Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yabancı sınırıyla birlikte birçok isimle yollarını ayırmanın hazırlığını yapıyor. Yerli oyuncularla kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, öze dönüş yaparak sürpriz isimleri kadrosuna katma peşinde. İşte detaylar...
15.07.2020 11:04
- Son Güncelleme: 15.07.2020 11:04
Pandemi sonrası oynadığı altı maçını da kazanamayan Galatasaray önce şampiyonluk sonra da Şampiyonlar Ligi hedeflerine veda etti.
Önümüzdeki sezon için ciddi gelirlerden olan sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayıracak.
Aslan, gelecek yılın takımını kurarken, Futbol Federasyonu'nun kademeli olarak azaltacağı yabancı kuralı sebebiyle şimdiden hesap yapmaya başladı.
Cim-Bom çözümü ise özüne dönmekte buldu.
Hem maddi yüklerinin fazla olmaması, hem de takım aidiyeti sebebiyle boşta olan üç eski Aslan tekrar gündemde; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak...