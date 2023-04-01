RAMAZAN İMSAKİYE
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Rekabet arşa çıktı! Aradaki fark 20'ye düştü! Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor! Bir rekor daha...

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Çarşamba günü Arjantin ile Curaçao karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü futbolcu Unico Madre de Ciudades stadında yapılan dostluk maçında Curaçao hat-trick yaptı. Messi'nin şov yaptığı maçtan Mavi-Beyazlılar 7-0 galip ayrıldı. Messi bu maçta hat-trick yaparak milli takım formasıyla tam 102. golüne ulaştı.

01.04.2023 08:53 - Son Güncelleme: 01.04.2023 08:53
Rekabet arşa çıktı! Aradaki fark 20’ye düştü! Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor! Bir rekor daha...

Arjantinli yıldız Lionel Messi bu hafta 100'ler kulübüne adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Arjantin, Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup ederek galibiyet almayı başardı. Messi böylece milli takım formasıyla 100. golünü atarak yeni bir başarıya imzasını atmış oldu. Cristiano Ronaldo'nun milli takım formasıyla 122 golü bulunuyor.

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Rekabet arşa çıktı! Aradaki fark 20’ye düştü! Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor! Bir rekor daha...

YENİ BİR REKOR DAHA...

Performansıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Lionel Messi, kariyerine yeni rekorlar eklemeye devam ediyor.

Rekabet arşa çıktı! Aradaki fark 20’ye düştü! Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor! Bir rekor daha...

GOL SAYISI 102'YE ÇIKTI

Çuraçao maçının ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.

Rekabet arşa çıktı! Aradaki fark 20’ye düştü! Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor! Bir rekor daha...

Milli formayla 100 gol barajını geçerek Dünya Kupası zaferi yaşayan ilk oyuncu unvanına da ulaşan yıldız oyuncu, Arjantin'in Panama'yı 2-0 yendiği geçen hafta oynanan dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne de imza atmıştı.

Rekabet arşa çıktı! Aradaki fark 20’ye düştü! Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor! Bir rekor daha...

Geçen hafta Arjantin'in, Panama'yı 2-0 yendiği dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne imza atan Messi, dün oynanan ve Arjantin'in 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Curaçao müsabakasında hat-trick yaparak milli takım kariyerinde 100 gol barajını aşmayı başardı.

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