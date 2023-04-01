Rekabet arşa çıktı! Aradaki fark 20’ye düştü! Cristiano Ronaldo kaçıyor Lionel Messi kovalıyor! Bir rekor daha...

Arjantinli yıldız Lionel Messi bu hafta 100'ler kulübüne adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Arjantin, Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup ederek galibiyet almayı başardı. Messi böylece milli takım formasıyla 100. golünü atarak yeni bir başarıya imzasını atmış oldu. Cristiano Ronaldo'nun milli takım formasıyla 122 golü bulunuyor.