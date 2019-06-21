Real Madrid'li Sergio Ramos ve Pilar Rubio düğününde skandal! Çırılçıplak...
Real Madrid'in 33 yaşındaki kaptanı Sergio Ramos geçtiğimiz günlerde 3 çocuğunun annesi, 7 yıllık sevgilisi Pilar Rubio ile evlenmişti. Çok konuşulan düğün hakkında ortaya atılan iddialara ise olay yarattı. Düğünün çalışanlarından gelen açıklamalar pes dedirtti.
21.06.2019 10:25
- Son Güncelleme: 21.06.2019 10:31
Real Madrid'in 33 yaşındaki futbolcusu ve kaptanı Sergio Ramos 2012'den beri birlikte olduğu Pilar Rubio ile geçtiğimiz Pazar günü görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Sergio Ramos'un düğününden sonra düğünde görev alan çalışanların anlattıkları ise adeta dünya kamuoyunu şoke etti.
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu Pilar Rubio ile geçtiğimiz pazar günü düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti.
Tüm dünyanın konuştuğu düğün esnasında yaşanan skandallar ise "Yok artık!" dedirtti.
2012 yılından bu yana birlikte olan ikilinin Sevilla kentinde gerçekleştirilen ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran düğünde yaşanan skandallar ise gündeme bomba gibi düştü.