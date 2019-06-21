Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! (Son dakika transfer haberleri)
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda gerçekleştirilen transfer görüşmelerinin ardından bombayı patlatmaya hazırlanan Beşiktaş, transferi bitirebilirse Fenerbahçe'ye de tarihi bir çalım atmış olacak. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...
21.06.2019 08:51
- Son Güncelleme: 21.06.2019 08:52
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