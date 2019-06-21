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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! (Son dakika transfer haberleri)

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda gerçekleştirilen transfer görüşmelerinin ardından bombayı patlatmaya hazırlanan Beşiktaş, transferi bitirebilirse Fenerbahçe'ye de tarihi bir çalım atmış olacak. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

21.06.2019 08:51 - Son Güncelleme: 21.06.2019 08:52
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! (Son dakika transfer haberleri)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! (Son dakika transfer haberleri)

Kara Kartal daha önce defalarca Fenerbahçe'nin talip olduğu ama bir türlü kadrosuna katamadığı yıldız futbolcu için harekete geçti.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! (Son dakika transfer haberleri)

Abdullah Avcı'nın isteği üzerine harekete geçen yönetim transfer bombasını patlatmak üzere

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! (Son dakika transfer haberleri)

Son yıllarda stoperde Vida'nın yanına partner bulmakta zorlanan Beşiktaş, Tosic'in boşluğunu sonunda dolduruyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! (Son dakika transfer haberleri)

Sırp oyuncu Çin'e satıldıktan sonra stoperde sürekli değişim yapmak durumunda kalan ve Enzo Roco'dan verim alamayan siyah-beyazlılar, girişimlere başladı.

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