Real Madridli Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Real Madrid'de forma giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan Sırp forvet Luka Jovic'ten flaş bir hareket geldi. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Jovic'in bu hareketi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
03.12.2021 16:24
- Son Güncelleme: 03.12.2021 16:24
Real Madrid'in 23 yaşındaki santrforu Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Luka Jovic'in sosyal medya paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı.
İspanyol basını, Real Madrid'in Luka Jovic'i devre arasında takımdan göndermeyi planladığını iddia etmişti. İspanyol devi, maaş yükünü düşürmek için Luka Jovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.