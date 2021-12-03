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Haberler Spor Real Madridli Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Real Madridli Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Real Madrid'de forma giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan Sırp forvet Luka Jovic'ten flaş bir hareket geldi. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Jovic'in bu hareketi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

03.12.2021 16:24 - Son Güncelleme: 03.12.2021 16:24
Real Madridli Luka Jovic’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Real Madrid'in 23 yaşındaki santrforu Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hamle geldi.

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Real Madridli Luka Jovic’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Sırp golcü sosyal medya hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı.

Real Madridli Luka Jovic’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Sarı-kırmızılı taraftarlar Luka Jovic'in sosyal medya paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı.

Real Madridli Luka Jovic’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

İspanyol basını, Real Madrid'in Luka Jovic'i devre arasında takımdan göndermeyi planladığını iddia etmişti. İspanyol devi, maaş yükünü düşürmek için Luka Jovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Real Madridli Luka Jovic’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi.

Real Madridli Luka Jovic’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

23 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da ise 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.

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