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Haberler Spor Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz forvet! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz forvet! Menajeriyle temasa geçildi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Gol yollarında bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'in devre arasında ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimler üzerine yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekip Fransa'da forma giyen Randal Kolo Muani'nin menajeriyle temasa geçti.

03.12.2021 09:08 - Son Güncelleme: 03.12.2021 09:08
Galatasaray’a Fransa’dan sürpriz forvet! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede; "Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Sezon başında transferin büyük bölümünü yaptık. Devre arasında da gerekli takviyeleri yapacağız" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’a Fransa’dan sürpriz forvet! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray mutlaka alternatif bir golcü almak isterken Elmas'ın bahsettiği isimlerden birisinin de Fransa Ligi takımlarından Nantes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Randal Kolo Muani olduğu ortaya çıktı. Muani için şu anda bir resmi teklif yok ama menajeriyle görüşmeler başladı.

Galatasaray’a Fransa’dan sürpriz forvet! Menajeriyle temasa geçildi

SONUNA KADAR KOVALANACAK
Genç futbolcuya, Galatasaray'a gelirse kendisini nasıl bir geleceğin beklediğinden bahsediliyor. İstanbul'da nasıl bir hayatın beklediği anlatılıyor. Muani gibi 22 yaşındaki bir oyuncunun Fransa Ligi'nde gol atarken, piyasası varken Türkiye'ye gelmesi zor görülse de geri adım atılmıyor.

Galatasaray’a Fransa’dan sürpriz forvet! Menajeriyle temasa geçildi

Projenin doğru anlatılması, hayallerin doğru satılmasıyla Fransız golcünün ikna edilebileceğine inanılıyor. Muani'nin ikna sürecinde Avrupa Ligi'nde alınan başarılı sonuçlar da ciddi bir yardım teşkil etti. Genç oyuncunun, olumlu davranması yöneticileri umutlandırıyor.

Galatasaray’a Fransa’dan sürpriz forvet! Menajeriyle temasa geçildi

7 GOLLÜK KATKI YAPTI
Nantes altyapısından yetişen Randal Kolo Muani, geçen sezon Bologno'da kiralık forma giydikten sonra takımına geri döndü.

Galatasaray’a Fransa’dan sürpriz forvet! Menajeriyle temasa geçildi

Bu sezon 15 karşılaşmada forma şansı bulan futbolcu, 4 gol atarken,, 3 de asist yaptı. Transfermarkt değeri 10 milyon euro'ya fırladı.

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