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Beşiktaş'a bir şok daha! Kevin N'koudou sedyeyle oyunu terk etti

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında sakatlandı ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Yıldız oyuncu MR'ı çekilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

03.12.2021 22:49 - Son Güncelleme: 03.12.2021 22:49
Beşiktaş’a bir şok daha! Kevin N’koudou sedyeyle oyunu terk etti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

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Beşiktaş’a bir şok daha! Kevin N’koudou sedyeyle oyunu terk etti

1-1 biten karşılaşmanın son dakikalarında şok bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş’a bir şok daha! Kevin N’koudou sedyeyle oyunu terk etti

Mücadelenin 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Kevin N'Koudou, 90+3. dakikada Kasımpaşalı Travnik'in müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Beşiktaş’a bir şok daha! Kevin N’koudou sedyeyle oyunu terk etti

Saha kenarında gözyaşlarına hakim olamayan Fransız futbolcu sedye ile soyunma odasına götürüldü.

Beşiktaş’a bir şok daha! Kevin N’koudou sedyeyle oyunu terk etti

MR İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI.
Koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrılan Kevin N'Koudou, MR'ı çekilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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