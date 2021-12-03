Beşiktaş'a bir şok daha! Kevin N'koudou sedyeyle oyunu terk etti
Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında sakatlandı ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Yıldız oyuncu MR'ı çekilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
03.12.2021 22:49
- Son Güncelleme: 03.12.2021 22:49
Mücadelenin 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olan Kevin N'Koudou, 90+3. dakikada Kasımpaşalı Travnik'in müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.