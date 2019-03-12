Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane imza törenine damga vurdu

"Başkan beni aradıktan sonra aklımdan ilk geçen dönmek oldu ve işte buradayım." diyen Zidane, "Ayrılmak benim için gerekliydi. Ayrıldım çünkü takımın tüm kazandıklarından sonra bir değişikliğe ihtiyacı vardı. 9 ay önce gitmem sadece benim için değil herkes için en iyi çözümdü.