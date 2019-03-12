Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane imza törenine damga vurdu
Real Madrid La Liga'da alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nden büyük bir hezimetle elenmenin ardından radikal bir değişikliğe gitti. Teknik direktör Solari ile yollarını ayıran dünya devinin yeni teknik direktörü Zinedine Zidane olacak. Real Madrid'in tarafından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Zidane'ın açıklamaları kadar giydiği pantolon da toplantıya damgasını vurdu.
12.03.2019 11:21
- Son Güncelleme: 12.03.2019 11:21
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