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Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane imza törenine damga vurdu

Real Madrid La Liga'da alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nden büyük bir hezimetle elenmenin ardından radikal bir değişikliğe gitti. Teknik direktör Solari ile yollarını ayıran dünya devinin yeni teknik direktörü Zinedine Zidane olacak. Real Madrid'in tarafından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Zidane'ın açıklamaları kadar giydiği pantolon da toplantıya damgasını vurdu.

12.03.2019 11:21 - Son Güncelleme: 12.03.2019 11:21
Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane imza törenine damga vurdu

Real Madrid alınan kötü sonuçların ardından Solari ile yollarını ayırıp eski teknik direktörü Zinedin Zidane'ı göreve getirdi. Basın toplantısında gazeteciler karşısına çıkan Zidane'ın açıklamaları kadar giydiği pantolon da toplantıya damgasını vurdu.

Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane imza törenine damga vurdu

İspanya'nın Real Madrid kulübüne yaklaşık 9 ay sonra geri dönen teknik direktör Zinedine Zidane, "Eve dönmekten çok mutluyum." dedi.

Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane imza törenine damga vurdu

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalanan teknik direktör Zinedine Zidane, Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane imza törenine damga vurdu

"Başkan beni aradıktan sonra aklımdan ilk geçen dönmek oldu ve işte buradayım." diyen Zidane, "Ayrılmak benim için gerekliydi. Ayrıldım çünkü takımın tüm kazandıklarından sonra bir değişikliğe ihtiyacı vardı. 9 ay önce gitmem sadece benim için değil herkes için en iyi çözümdü.

Real Madrid'in yeni hocası Zinedine Zidane imza törenine damga vurdu

Şimdi ise buradayım çünkü başkan beni aradı. Onu ve kulübü çok sevdiğim için buradayım. Eve dönmekten çok mutluyum. Yarından itibaren bu kulübü olması gerektiği yere getirmek için çalışmaktan başka bir şey istemiyorum." açıklamasında bulundu.

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