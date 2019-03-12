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Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: 'Fatih Terim hileci, ona güvenmedim'

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran John Benjamin Toshack, önemli açıklamalarda bulundu. İran'da Tractor Sazi takımını çalıştıran Toshack'ın hem Türkiye'deki kariyeri hemde Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşulacak.

12.03.2019 11:58 - Son Güncelleme: 12.03.2019 12:02
Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: 'Fatih Terim hileci, ona güvenmedim'

Beşiktaş'ta bir döneme damgasını vuran John Benjamin Toshack İngiliz basınına konuştu. Galli teknik adam Fatih Terim'le ilgili tespitlerini ve anılarını da anlattı.

Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: 'Fatih Terim hileci, ona güvenmedim'

'TERİM BİR HİLECİ'

Toshack, "Fatih Terim muhtemelen Türkiye tarihindeki en başarılı koç ve çok akıllı bir insan. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim" dedi.

Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: 'Fatih Terim hileci, ona güvenmedim'

"TERİM BENCE KENDİ BİLDİĞİ YOLDAN DEVAM ETTİ"
2-1 kazandıkları Süper Kupa maçında tünelde bekletildiklerini anlatan Toshack, "Orada Galatasaray'ın da bizimle birlikte bekliyor olması gerekiyordu ancak orada değillerdi. Saatime baktım. Maçtan 10 dakika önce tünelde olmamız gerekiyordu ve biz başlama düdüğünden 12 dakika önce tünele gelmiştik. Başlama vuruşuna 7 dakika kalmıştı ancak Terim'in oyuncuları halen tünele gelip sıraya girmemişlerdi.

Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: 'Fatih Terim hileci, ona güvenmedim'

Ben de oyuncularıma dönüp soyunma odasına gitmelerini söyledim. Geri dönerken Galatasaraylı oyuncular soyunma odasından tünele gelmeye başladılar. O anda hem Terim hem de maç delegasyonundakiler bize tünele geri dönmemiz gerektiğini yoksa cezalandırılacağımızı söylediler. Onlara 'Hayır, cezayı umursamıyorum. Haydi çocuklar soyunma odasına devam edin. Galatasaray bizleri dört dakika boyunca orada bekleyebilir. Biz de hazır olunca tünele geliriz' dedim.

Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: 'Fatih Terim hileci, ona güvenmedim'

Onlara bizimle uğraşmamaları gerektiğini gösterdim. Terim bence kendi bildiği yoldan devam etti. O anda oyuncularımın karşı takımdakiler kadar büyük oyuncular olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Bizim üzerimizde oyun oynayamayacaklarını Galatasaraylılar'a hissettirdiğimizi düşünüyorum. Sonunda maça çıktık ve Galatasaray'ı 2-1 yenerek kupayı kazandık.

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