Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: 'Fatih Terim hileci, ona güvenmedim'
Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran John Benjamin Toshack, önemli açıklamalarda bulundu. İran'da Tractor Sazi takımını çalıştıran Toshack'ın hem Türkiye'deki kariyeri hemde Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşulacak.
"TERİM BENCE KENDİ BİLDİĞİ YOLDAN DEVAM ETTİ"
2-1 kazandıkları Süper Kupa maçında tünelde bekletildiklerini anlatan Toshack, "Orada Galatasaray'ın da bizimle birlikte bekliyor olması gerekiyordu ancak orada değillerdi. Saatime baktım. Maçtan 10 dakika önce tünelde olmamız gerekiyordu ve biz başlama düdüğünden 12 dakika önce tünele gelmiştik. Başlama vuruşuna 7 dakika kalmıştı ancak Terim'in oyuncuları halen tünele gelip sıraya girmemişlerdi.
Ben de oyuncularıma dönüp soyunma odasına gitmelerini söyledim. Geri dönerken Galatasaraylı oyuncular soyunma odasından tünele gelmeye başladılar. O anda hem Terim hem de maç delegasyonundakiler bize tünele geri dönmemiz gerektiğini yoksa cezalandırılacağımızı söylediler. Onlara 'Hayır, cezayı umursamıyorum. Haydi çocuklar soyunma odasına devam edin. Galatasaray bizleri dört dakika boyunca orada bekleyebilir. Biz de hazır olunca tünele geliriz' dedim.
Onlara bizimle uğraşmamaları gerektiğini gösterdim. Terim bence kendi bildiği yoldan devam etti. O anda oyuncularımın karşı takımdakiler kadar büyük oyuncular olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Bizim üzerimizde oyun oynayamayacaklarını Galatasaraylılar'a hissettirdiğimizi düşünüyorum. Sonunda maça çıktık ve Galatasaray'ı 2-1 yenerek kupayı kazandık.