Fenerbahçe'de Eljif Elmas depremi! Ersun Yanal onu mu hedef aldı?
Fenerbahçe'de hedef tahtasından 19 yaşındaki genç oyuncu Eljif Elmas var. Başakşehir'e mağlup oldukları 2-1'lik maç sonrası teknik direktör Ersun Yanal maçtan sonra, ismini vermeden Eljif'i "Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor. Burası Fenerbahçe" diyerek eleştirmişti. Performansı ile gözden düşen Eljif Elmas'ın performans düşüklüğünün nedeninin ailesi olduğu iddia ediliyor.
12.03.2019 10:41
- Son Güncelleme: 12.03.2019 10:45
Sert şekilde eleştirildiği Başakşehir maçında 28 kez topla buluşan genç oyuncu sahada kaldığı 45 dakikada 13 pas yaptı, sadece yüzde 53.9 isabet sağlayabildi.
Oyunda kaldığı süreçte uzun top atamayan, orta yapamayan, kilit pas veremeyen Eljif, 5 top kaybetti. Fenerbahçe'de 90 dakika oyunda kalan Tolgay ile Moses 5'er kez top kaybetti.
Teknik Ersun Yanal maçtan sonra, ismini vermeden Eljif'i "Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor. Burası Fenerbahçe" diyerek eleştirdi.
KULÜBE GELEN TEKLİF YOK
Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin 19 yaşındaki genç oyuncu için 30 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Fenerbahçe cephesine şu ana kadar Eljif Elmas için teklif yapılmadığı ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertliler, genç futbolcu için bir teklif yapılmasının dışında kendilerine ulaşmış böyle bir bilginin de bulunmadığını belirtti. Yönetim, sezon sonunda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın vereceği rapora göre genç oyuncu ile ilgili bir karar alacak.