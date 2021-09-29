Real Madrid'e Sheriff şoku! 90'da yıkıldılar...
Son dakika spor haberleri... Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan Moldova ekibi Sheriff, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanyol devi Real Madrid'e şok yaşattı. Sheriff 90'da bulduğu golle deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
29.09.2021 01:37
- Son Güncelleme: 29.09.2021 01:41
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan Moldova ekibi Sheriff, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanyol devi Real Madrid'e şok yaşattı.
Real Madrid Sheriff'i sahasında konuk etti. Konuk ekip, 25. dakikada Djasur Yakhshibaev'in golüyle 1-0 öne geçti.
Santiago Bernabeau'da pes etmeyen Moldova ekibi, 90'da Sebastien Thill'in attığı golle 2-1'lik galibiyete uzandı.
SHERIFF LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Grubun ilk maçında da Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup eden Sheriff, 2'de 2 yaparak 6 puanla liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.