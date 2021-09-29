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Real Madrid'e Sheriff şoku! 90'da yıkıldılar...

Son dakika spor haberleri... Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan Moldova ekibi Sheriff, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanyol devi Real Madrid'e şok yaşattı. Sheriff 90'da bulduğu golle deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...

29.09.2021 01:37 - Son Güncelleme: 29.09.2021 01:41
Real Madrid’e Sheriff şoku! 90’da yıkıldılar...

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan Moldova ekibi Sheriff, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanyol devi Real Madrid'e şok yaşattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Real Madrid’e Sheriff şoku! 90’da yıkıldılar...

Real Madrid Sheriff'i sahasında konuk etti. Konuk ekip, 25. dakikada Djasur Yakhshibaev'in golüyle 1-0 öne geçti.

Real Madrid’e Sheriff şoku! 90’da yıkıldılar...

Ev sahibi Real Madrid, 65. dakikada Karim Benzema'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Real Madrid’e Sheriff şoku! 90’da yıkıldılar...

Santiago Bernabeau'da pes etmeyen Moldova ekibi, 90'da Sebastien Thill'in attığı golle 2-1'lik galibiyete uzandı.

Real Madrid’e Sheriff şoku! 90’da yıkıldılar...

SHERIFF LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Grubun ilk maçında da Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup eden Sheriff, 2'de 2 yaparak 6 puanla liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

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