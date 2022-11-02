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Hepsi Wout Weghorst'u konuşuyor! "Zaferlere imza atıyor"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Hollanda basını, siyah-beyazlıların Wout Weghorst'un performansını analiz etti ve övgü dolu ifadelere yer verdi. İşte ayrıntılar...

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
02.11.2022 11:01 - Son Güncelleme: 02.11.2022 11:01
Hepsi Wout Weghorst’u konuşuyor! Zaferlere imza atıyor

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Hollanda basını, siyah-beyazlıların golcüsünün performansını analiz etti ve övgü dolu ifadelere yer verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hepsi Wout Weghorst’u konuşuyor! Zaferlere imza atıyor

"WOUT WEGHORST ŞOV YAPTI"

Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad'da yer alan haberde; Wout Weghorst'un Beşiktaş'a büyük katkı sağladığı ve siyah-beyazlıların 5-2 kazandığı Ümraniyespor maçında şov yaptığına dikkat çekildi.

Hepsi Wout Weghorst’u konuşuyor! Zaferlere imza atıyor

'DERBİ ÖNCESİ GOLLÜ ZAFER'

Ayrıca, "Wout Weghorst, Beşiktaş'ın zaferlerine imza atıyor. Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası göreve gelen Şenol Güneş, Galatasaray derbisi öncesi gollü bir zafer elde ediyor" ifadelerine yer verildi.

Hepsi Wout Weghorst’u konuşuyor! Zaferlere imza atıyor

6 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Beşiktaş'a İngiliz ekibi Burnley'den transfer edilen Wout Weghorst, bu sezon 12 maçta 1066 dakika süre alırken, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Weghorst, Beşiktaş forması ile bu sezon ilk kez Ümraniyespor maçında birden fazla gol üretti.

Hepsi Wout Weghorst’u konuşuyor! Zaferlere imza atıyor

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcu için Burnley ekibine kiralama ücreti ödemedi.

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