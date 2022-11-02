Hepsi Wout Weghorst'u konuşuyor! "Zaferlere imza atıyor"

6 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Beşiktaş'a İngiliz ekibi Burnley'den transfer edilen Wout Weghorst, bu sezon 12 maçta 1066 dakika süre alırken, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Weghorst, Beşiktaş forması ile bu sezon ilk kez Ümraniyespor maçında birden fazla gol üretti.