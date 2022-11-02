Hepsi Wout Weghorst'u konuşuyor! "Zaferlere imza atıyor"
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Hollanda basını, siyah-beyazlıların Wout Weghorst'un performansını analiz etti ve övgü dolu ifadelere yer verdi. İşte ayrıntılar...
02.11.2022 11:01 - Son Güncelleme: 02.11.2022 11:01
Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Hollanda basını, siyah-beyazlıların golcüsünün performansını analiz etti ve övgü dolu ifadelere yer verdi.
"WOUT WEGHORST ŞOV YAPTI"
Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad'da yer alan haberde; Wout Weghorst'un Beşiktaş'a büyük katkı sağladığı ve siyah-beyazlıların 5-2 kazandığı Ümraniyespor maçında şov yaptığına dikkat çekildi.
6 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS
Beşiktaş'a İngiliz ekibi Burnley'den transfer edilen Wout Weghorst, bu sezon 12 maçta 1066 dakika süre alırken, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Weghorst, Beşiktaş forması ile bu sezon ilk kez Ümraniyespor maçında birden fazla gol üretti.