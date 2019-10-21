GaleriSpor

Real Madrid, Galatasaray maçı için yola çıktı! O görüntü dikkatlerden kaçmadı

Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 3.maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak. Galatasaray ile oynayacağı maç için Real Madrid kafilesi İstanbul'a hareket etti. Real Madrid'in yayınladığı görüntülerde bir detay gözlerden kaçmadı. Madrid ekibinin 33 yaşındaki kaptanı Sergio Ramos'un o görüntüsü çok konuşuldu.

21.10.2019 11:47 - Son Güncelleme: 21.10.2019 11:53
Real Madrid, Galatasaray maçı için yola çıktı! O görüntü gözlerden kaçmadı

Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı mücadele için İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesindeki detay dikkatlerden kaçmadı. 14 yıldır Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kaptan Ramos'un tavırları İspanyol basınını kaygılandırdı. İşte dikkatlerden kaçmayan o görüntü.

Real Madrid, Galatasaray maçı için yola çıktı! O görüntü gözlerden kaçmadı

İspanya'nın başkenti Madrid'den İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesinde oyuncularının görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Real Madrid, Galatasaray maçı için yola çıktı! O görüntü gözlerden kaçmadı

Real Madrid'in genç oyuncularının keyifli tavırları gözlerden kaçmadı. Ancak kafiledeki her oyuncu böyle değildi.

Real Madrid, Galatasaray maçı için yola çıktı! O görüntü gözlerden kaçmadı

Hazard ve Marcelo gibi tecrübeli oyuncuların yüzleri gülerken, kaptan Ramos'un mutsuzluğu adeta yüzünden okunuyordu.

Real Madrid, Galatasaray maçı için yola çıktı! O görüntü gözlerden kaçmadı

İşte ispanyol basınını şaşkına çeviren o görüntü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Denizlispor deplasmanına Emre Belözoğlu damgası
Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Denizlispor deplasmanına Emre Belözoğlu damgası