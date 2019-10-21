Real Madrid, Galatasaray maçı için yola çıktı! O görüntü dikkatlerden kaçmadı

Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 3.maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak. Galatasaray ile oynayacağı maç için Real Madrid kafilesi İstanbul'a hareket etti. Real Madrid'in yayınladığı görüntülerde bir detay gözlerden kaçmadı. Madrid ekibinin 33 yaşındaki kaptanı Sergio Ramos'un o görüntüsü çok konuşuldu.

21.10.2019 11:47 - Son Güncelleme: 21.10.2019 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





