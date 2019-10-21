Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi maçı öncesi flaş karar! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 3.maçında yarın akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan çıkarmak ve gruptaki geleceğini netleştirmek istiyor... Teknik direktör Fatih Terim'in de Real Madrid maçına farklı bir 11'le çıkması bekleniyor. İşte Galatasaray - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri...

21.10.2019 14:57 - Son Güncelleme: 21.10.2019 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





