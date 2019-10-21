Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi maçı öncesi flaş karar! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 3.maçında yarın akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan çıkarmak ve gruptaki geleceğini netleştirmek istiyor... Teknik direktör Fatih Terim'in de Real Madrid maçına farklı bir 11'le çıkması bekleniyor. İşte Galatasaray - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri...
21.10.2019 14:57
- Son Güncelleme: 21.10.2019 15:05
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 3 haftalık beraberlik serisine son veren Galatasaray'da moraller yerinde.
Eksik isimlere rağmen 3 puanın yanı sıra rakip karşısında bir çok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez rakip ağlara 3 gol birden gönderdi.
Galatasaray forması ile ilk kez ağları sarsma başarısı gosteren Florin Andone, performansı ile teknik heyetten tam not alırken Şener, Emre Mor ve Emre Taşdemir de beğeni topladı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.