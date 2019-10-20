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Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Denizlispor deplasmanına Emre Belözoğlu damgası

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın zorlu Denizlispor deplasmanında kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Milli takımda kaburgası kırılan tecrübeli futbolcu, sakatlığını atlatmadan büyük bir fedakarlık yaparak ilk 11'deki yerini aldı. Sosyal medyada da Emre Belözoğlu fırtınası esti. İşte Emre Belözoğlu'nun sakatlık açıklaması ve sosyal medyada Emre Belözoğlu tepkileri...

20.10.2019 23:29 - Son Güncelleme: 20.10.2019 23:30
Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Denizlispor deplasmanına Emre Belözoğlu damgası

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Denizlispor deplasmanına Emre Belözoğlu damgası

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın zorlu Denizlispor deplasmanında kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Denizlispor deplasmanına Emre Belözoğlu damgası

Milli takımda kaburgası kırılan tecrübeli futbolcu, sakatlığını atlatmadan büyük bir fedakarlık yaparak ilk 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Denizlispor deplasmanına Emre Belözoğlu damgası

Sosyal medyada da Emre Belözoğlu fırtınası esti.

Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Denizlispor deplasmanına Emre Belözoğlu damgası

İşte Emre Belözoğlu'nun sakatlık açıklaması ve sosyal medyada Emre Belözoğlu tepkileri...

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