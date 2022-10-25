Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile karşılaşacak! Dikkat çeken istatistik
Spor Toto Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe gecesi Rennes ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, B Grubu'nda çıktığı 4 maçta rakiplerine boyun eğmedi ve ülke puanına da büyük katkı sağladı. Kadro değeri 290 milyon Euro'yu bulan ve Avrupa'nın devlerine oyuncu ihraç etmesiyle ünlenen Rennes de oldukça formda. İşte dikkat çeken istatistik
25.10.2022 15:22 - Son Güncelleme: 25.10.2022 15:22
Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.
Fenerbahçe, perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile karşılaşacak ve 5. maçına çıkacak.
Fenerbahçe Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-1'le geçerken, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı içeride 2-0 deplasmanda ise 2-1 mağlup etti.
Sarı Kanarya, 15 Eylül'de Fransa'da karşılaştığı Rennes'le ise 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe zorlu maçta 2-0 geri düşmesine rağmen pes etmedi ve müthiş bir geri dönüşe imza attı...
Sarı-Lacivertliler, yüksek formuyla dikkatleri üzerine topladı. Süper Lig ve Avrupa Ligi dahil son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik çıkartan Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor.