Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile karşılaşacak! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-1'le geçerken, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı içeride 2-0 deplasmanda ise 2-1 mağlup etti.

Sarı Kanarya, 15 Eylül'de Fransa'da karşılaştığı Rennes'le ise 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe zorlu maçta 2-0 geri düşmesine rağmen pes etmedi ve müthiş bir geri dönüşe imza attı...

Sarı-Lacivertliler, yüksek formuyla dikkatleri üzerine topladı. Süper Lig ve Avrupa Ligi dahil son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik çıkartan Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor.