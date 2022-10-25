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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile karşılaşacak! Dikkat çeken istatistik

Spor Toto Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe gecesi Rennes ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, B Grubu'nda çıktığı 4 maçta rakiplerine boyun eğmedi ve ülke puanına da büyük katkı sağladı. Kadro değeri 290 milyon Euro'yu bulan ve Avrupa'nın devlerine oyuncu ihraç etmesiyle ünlenen Rennes de oldukça formda. İşte dikkat çeken istatistik

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
25.10.2022 15:22 - Son Güncelleme: 25.10.2022 15:22
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile karşılaşacak! Dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile karşılaşacak! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe, perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile karşılaşacak ve 5. maçına çıkacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile karşılaşacak! Dikkat çeken istatistik

Sarı-lacivertliler, B Grubu'nda çıktığı 4 maçta rakiplerine boyun eğmedi ve ülke puanına da büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile karşılaşacak! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-1'le geçerken, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı içeride 2-0 deplasmanda ise 2-1 mağlup etti.

Sarı Kanarya, 15 Eylül'de Fransa'da karşılaştığı Rennes'le ise 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe zorlu maçta 2-0 geri düşmesine rağmen pes etmedi ve müthiş bir geri dönüşe imza attı...

Sarı-Lacivertliler, yüksek formuyla dikkatleri üzerine topladı. Süper Lig ve Avrupa Ligi dahil son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik çıkartan Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile karşılaşacak! Dikkat çeken istatistik

Kadro değeri 290 milyon Euro'yu bulan ve Avrupa'nın devlerine oyuncu ihraç etmesiyle ünlenen Rennes de oldukça formda...

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