Rangers - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için şok sözler: Yürüyecek hali yok

Oysa Rangers'in savunmasının sağ kanadı zayıf halkaydı ama Babel tank gibi olunca Emre Kılınç'ı da Linnes'i de bozdu. Terim'in başlangıç kadrosu hatalıydı ama ilk 45 dakikanın bitiminde devre arası bazı hataları düzeltmek adına bir fırsattı.