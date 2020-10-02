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Rangers - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için şok sözler: Yürüyecek hali yok

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a boyun eğerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da takımdaki bazı futbolcuların performansı alarm verdi. Spor yazarları karşılaşma sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, sarı-kırmızılı takımdaki bazı futbolcular sert sözlerle eleştirildi.

02.10.2020 09:34 - Son Güncelleme: 02.10.2020 09:34
Rangers - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için şok sözler: Yürüyecek hali yok

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Galatasaray teknik heyeti, Rangers analizini maalesef doğru yapmamış. Mücadele gücü yüksek, dirençli, agresif, yüksek tempolu bir takıma karşı orta alanda sadece Taylan ile çıkmak büyük hataydı. Fenerbahçe maçı "Tek Taylan ile oynamak çok riskli" şeklinde bir ikazdı. Rangers ataklarında bütün yük Luyindama-Marcao ikilisinin üzerine bindi.

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Rangers - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için şok sözler: Yürüyecek hali yok

"YÜRÜYECEK HALİ BİLE YOKTU"

Galatasaray'ın golüne imza atan Marcao yine çok ciddi Rangers ataklarını önledi. Gerrard, Liverpool'dan takım arkadaşı diye Babel'i ilk onbire koymak jest gibi görünse de tam bir fanteziydi. Babel'in yürüyecek hali bile yoktu.

Rangers - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için şok sözler: Yürüyecek hali yok

Oysa Rangers'in savunmasının sağ kanadı zayıf halkaydı ama Babel tank gibi olunca Emre Kılınç'ı da Linnes'i de bozdu. Terim'in başlangıç kadrosu hatalıydı ama ilk 45 dakikanın bitiminde devre arası bazı hataları düzeltmek adına bir fırsattı.

Rangers - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için şok sözler: Yürüyecek hali yok

65. dakikada Babel ile Belhanda'nın yerine giren Etebo ve Ömer Bayram Galatasaray'a direnç kazandırma adına ikinci yarıya başlamalıydı. Etebo-Ömer ikilisi Galatasaray'a istediği direnci ve mücadeleyi kazandırdı.

Rangers - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için şok sözler: Yürüyecek hali yok

Takım savunmasını mükemmel yapan Rangers'a karşı 2-0 geriye düştükten sonra Etebo-Ömer ikilisini oyuna almak "Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" örneğine benziyordu. Etebo-Ömer ikilisinin ardından takım oyunundan uzak tamamen kendilerine oynayan Belhanda-Feghouli ikilisinin oyundan alınması Diagne'nin girmesi Galatasaray'ı dengeli ve hücum edebilen bir takım haline çevirdi.

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