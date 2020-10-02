Rangers - Galatasaray maçı sonrası yıldız isim için şok sözler: Yürüyecek hali yok
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a boyun eğerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da takımdaki bazı futbolcuların performansı alarm verdi. Spor yazarları karşılaşma sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, sarı-kırmızılı takımdaki bazı futbolcular sert sözlerle eleştirildi.
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Galatasaray teknik heyeti, Rangers analizini maalesef doğru yapmamış. Mücadele gücü yüksek, dirençli, agresif, yüksek tempolu bir takıma karşı orta alanda sadece Taylan ile çıkmak büyük hataydı. Fenerbahçe maçı "Tek Taylan ile oynamak çok riskli" şeklinde bir ikazdı. Rangers ataklarında bütün yük Luyindama-Marcao ikilisinin üzerine bindi.
Takım savunmasını mükemmel yapan Rangers'a karşı 2-0 geriye düştükten sonra Etebo-Ömer ikilisini oyuna almak "Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" örneğine benziyordu. Etebo-Ömer ikilisinin ardından takım oyunundan uzak tamamen kendilerine oynayan Belhanda-Feghouli ikilisinin oyundan alınması Diagne'nin girmesi Galatasaray'ı dengeli ve hücum edebilen bir takım haline çevirdi.