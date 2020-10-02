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Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

Fenerbahçe son dakika transferlerine devam ediyor. Kadrosuna kattığı 15 yeni isimle transfer döneminin açık ara en hareketli takımı olan Fenerbahçe, son olarak Senegalli golcü Papiss Cisse'yi renklerine bağlayarak 15. transferini gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip Cisse'den sonra sürpriz bir transferi daha bitirmek üzere.

02.10.2020 09:36 - Son Güncelleme: 02.10.2020 09:36
Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

Transfere doymayan Fenerbahçe, Papiss Demba Cisse'yi kadrosuna katarak bu sezon 15. imzasını attırdı. Şimdi gözler transfere nokta konacak son isme çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

16. isim kanada gelecek. Bu noktada hem Norveç'ten hem de İngiltere'den adaylar kulübün listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezon Premier Lig'den küme düşen Norwich'in Arjantinli kanat oyuncusu Buendia ile Bodo/Glimt forması giyen Zinckernagel Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

Buendia için kulübü yüksek bonservis talebinde bulunurken, sarı-lacivertliler Arjantinli için kiralama teklifi yaptı. İngiliz kulübü henüz oyuncuyla ilgili karar vermedi.

Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

Zinckernagel'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi aralık sonu bitiyor. Bu nedenle yüksek bir bonservis bedeli yok. Ancak oyuncunun yıllık maaş talebi 2 milyon Euro civarında.

Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

Fenerbahçe, bu noktada oyuncudan maaş indirimi bekliyor.

Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

5 Ekim'de bitecek transfere kadar gündeme farklı isimler de gelebilir.

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