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Fenerbahçe'den bitime 3 gün kala bomba transfer! 16.transfer bekleniyor | Transfer haberleri

Fenerbahçe son dakika transferlerine devam ediyor. Kadrosuna kattığı 15 yeni isimle transfer döneminin açık ara en hareketli takımı olan Fenerbahçe, son olarak Senegalli golcü Papiss Cisse'yi renklerine bağlayarak 15. transferini gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip Cisse'den sonra sürpriz bir transferi daha bitirmek üzere.

02.10.2020 09:36 - Son Güncelleme: 02.10.2020 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





