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Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan kadrosuna takviye yapmak için çalışma yürüten sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan ise gönderilecek oyuncular için hazırlık yapıyor. Raporunu tamamlayan Fatih Terim, 4 ismin biletini kesti. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

01.10.2020 11:07 - Son Güncelleme: 01.10.2020 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





