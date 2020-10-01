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Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor
Fatih Terim biletlerini kesti! Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan kadrosuna takviye yapmak için çalışma yürüten sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan ise gönderilecek oyuncular için hazırlık yapıyor. Raporunu tamamlayan Fatih Terim, 4 ismin biletini kesti. İşte son dakika Galatasaray haberleri...
01.10.2020 11:07
- Son Güncelleme: 01.10.2020 11:07
Süper Lig ve Avrupa'da sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk puan kaybını Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.
Derbide takımının özellikle hücumda ortaya koyduğu performanstan memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala devreye girdi.
Milliyet'in haberine göre yönetimden en az 2 takviye isteyen deneyimli teknik adam, 4 ismin ise biletini kesti.
Bu isimlerden ilkinin Ahmet Çalık olduğu öğrenilirken, 3.5 sezondur gelişme kaydedemeyen 26 yaşındaki stoperin artık kredisinin kalmadığı belirtildi.
Antalya, Konya ve Kayseri, Ahmet Çalık için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalarken, tecrübeli futbolcunun kesin olarak Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
Cimbom'da bekleneni veremeyen Sekidika ve Ozornwafor da 5 Ekim'e kadar bir kulübe kiralanacak. İki genç futbolcunun sürekli forma şansı bulabilecekleri takımlara kiralanmaları gündemde.
Galatasaray'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz da yine gözden çıkarılan isimler arasında. Jimmy Durmaz'a başta Karagümrük olmak üzere Süper Lig'den birçok takım teklif yapmış durumda.