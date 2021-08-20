Randers - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler: Aslan kükremeyi unuttu
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibine konuk olan Galatasaray, öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Maçta rakibine net pozisyonlar veren sarı-kırmızılı ekip eleştiri oklarının hedefi olurken, spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
SERKAN KORKMAZ - ACİL İHTİYAÇLAR
Ciddi bir rotasyon yapan Fatih Terim, Danimarka'daki maçta kadrodaki tüm oyunculara "hiç kimsenin yeri garanti değil" mesajını verdi adeta. Yakın zamana kadar maç önü seremonilerinde "İstiklal Marşı okuyan oyuncusu yok" şeklinde eleştirilen Galatasaray'ın altı Türk isimle sahaya çıkması enteresandı.
Oyuna sonradan giren Arda ve Aytaç'la birlikte, dün akşam sarı-kırmızılı formayla tam 8 futbolcu izlemiş olduk. Kadroda minimum üç futbolcu oynatma zorunluluğu uyarınca özellikle odaklandığım bu 8 ismin yarısından fazlasının henüz Galatasaray seviyesinde olmadıklarından bir kez daha emin oldum. Galatasaray'ın öncelikli ihtiyaçları; bir altı numara, bir kaleci, bir sol stoper, hatta bir de sağ stoper gibi duruyor, zannımca.
Muslera, bu maçta da feci bir hataya imza attı ama neyse ki hemen sonrasındaki kurtarışı ve ikinci yarıdaki performansıyla rahatlattı. Galatasaray, zayıf ve kalitesiz rakibini yenemese de rövanşta farklı kazanarak kendini gruplara atacaktır ama "evindeki Hatay maçını kazanır" diyemiyorum.
Taraftara tüm samimiyetimle sabır diliyorum. Terim'in kafasındaki futbolu oynatması için henüz hayli zaman var gibi duruyor. Dört temsilcimizin aynı anda sahne aldığı tarihi günde futbolumuzun durumu ve gidişatına dair pek çok mesaj vardı. Artık başarılı olmayı falan geçtim. Bari nerede hata yaptığımızı idrak edelim derdindeyim. Roma'yı bir kenara bırakıyorum ama yıllardır kifayetsiz rakipler karşısında düştüğümüz durumlar içler acısı. Peki biz bunca zamanı, parayı ve enerjiyi ne için harcıyoruz?