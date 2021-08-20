Randers - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler: Aslan kükremeyi unuttu

Taraftara tüm samimiyetimle sabır diliyorum. Terim'in kafasındaki futbolu oynatması için henüz hayli zaman var gibi duruyor. Dört temsilcimizin aynı anda sahne aldığı tarihi günde futbolumuzun durumu ve gidişatına dair pek çok mesaj vardı. Artık başarılı olmayı falan geçtim. Bari nerede hata yaptığımızı idrak edelim derdindeyim. Roma'yı bir kenara bırakıyorum ama yıllardır kifayetsiz rakipler karşısında düştüğümüz durumlar içler acısı. Peki biz bunca zamanı, parayı ve enerjiyi ne için harcıyoruz?