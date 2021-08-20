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Muhammed Gümüşkaya dünyada manşet oldu! Fenerbahçe-Helsinki maçında arma şaşkınlığı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi Helsinki'yi Kadıköy'de ağırladı. Kanarya Helsinsinki'yi Muhammed Gümüşkaya'nın şık golüyle mağlup ederken gol sonrası formasındaki armayı öpmek istedi ancak bulamadı. Görüntüler sonrası Muhammed'in şık golüne övgüler yağdıran dünya basını armayı bulamamasını ise "İşte modern futbol..." şeklinde yorumladı.

20.08.2021 11:10 - Son Güncelleme: 20.08.2021 11:10
Muhammed Gümüşkaya dünyada manşet oldu! Fenerbahçe-Helsinki maçında arma şaşkınlığı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.

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Muhammed Gümüşkaya dünyada manşet oldu! Fenerbahçe-Helsinki maçında arma şaşkınlığı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.

Muhammed Gümüşkaya dünyada manşet oldu! Fenerbahçe-Helsinki maçında arma şaşkınlığı

Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Muhammed Gümüşkaya dünyada manşet oldu! Fenerbahçe-Helsinki maçında arma şaşkınlığı

DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU
Öte yandan Muhammed'in, gol sonrası armayı öpmek için formasını tutmasının ardından armayı bulamaması, dünya basınında gündem oldu. İşte bazı gazetelerin konuya ilişkin başlıkları...

Muhammed Gümüşkaya dünyada manşet oldu! Fenerbahçe-Helsinki maçında arma şaşkınlığı

Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...

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