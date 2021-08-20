Muhammed Gümüşkaya dünyada manşet oldu! Fenerbahçe-Helsinki maçında arma şaşkınlığı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi Helsinki'yi Kadıköy'de ağırladı. Kanarya Helsinsinki'yi Muhammed Gümüşkaya'nın şık golüyle mağlup ederken gol sonrası formasındaki armayı öpmek istedi ancak bulamadı. Görüntüler sonrası Muhammed'in şık golüne övgüler yağdıran dünya basını armayı bulamamasını ise "İşte modern futbol..." şeklinde yorumladı.
20.08.2021 11:10
- Son Güncelleme: 20.08.2021 11:10