Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'ın konuğu olan Galatasaray maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda elde edeceği avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmek istiyor. Karşılaşmada yeni transferler Cicaldau ve Nelsson statü nedeniyle, Marcao ise Kerem Aktürkoğlu ile tartışması nedeniyle kadroda yer almadı. İşte Randers - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde bugün Randers ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon 4 Avrupa Kupası maçına çıkan Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV'ye elendikten sonra Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'u saf dışı bırakmıştı. Galatasaray, Randers engelini de aşarak Kupa 2'de grup aşamasına kalmayı hedefliyor. UEFA ve Süper Kupa'yı müzesine getiren Aslan, son dönemde Avrupa'da aldığı başarısız sonuçları tersine çevirmek istiyor. Fatih Terim 3 kulvarda da zaferler istiyor.
KENETLENME MAÇI OLACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom ligin gala haftasında Giresunspor'u mağlup etmesine rağmen, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıp yumruklar sallaması maçın önüne geçmişti. Sarı-kırmızılılar bu iç sorun ile yoğun şekilde uğraşırken camianın Randers karşılaşmasında bir galibiyete çok ihtiyacı bulunuyor.
10 OYUNCU İLE 111 KİLOMETRE
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Aslan, Marcao'nun 61. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sebebiyle 1 kişi eksik oynamıştı. Yarım saat boyunca 1 oyuncusundan mahrum kalan Cimbom buna rağmen 111.3 kilometre koşmayı başardı. Böylece Brezilyalı stoperin eksikliğini hissettirmediler.
İŞTE RANDERS - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ