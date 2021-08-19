Vav TV İzle
Haberler Spor Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11'leri...

Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'ın konuğu olan Galatasaray maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda elde edeceği avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmek istiyor. Karşılaşmada yeni transferler Cicaldau ve Nelsson statü nedeniyle, Marcao ise Kerem Aktürkoğlu ile tartışması nedeniyle kadroda yer almadı. İşte Randers - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

19.08.2021 11:35 - Son Güncelleme: 19.08.2021 11:35
Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11’leri...

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde bugün Randers ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon 4 Avrupa Kupası maçına çıkan Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV'ye elendikten sonra Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'u saf dışı bırakmıştı. Galatasaray, Randers engelini de aşarak Kupa 2'de grup aşamasına kalmayı hedefliyor. UEFA ve Süper Kupa'yı müzesine getiren Aslan, son dönemde Avrupa'da aldığı başarısız sonuçları tersine çevirmek istiyor. Fatih Terim 3 kulvarda da zaferler istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11’leri...

KENETLENME MAÇI OLACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom ligin gala haftasında Giresunspor'u mağlup etmesine rağmen, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıp yumruklar sallaması maçın önüne geçmişti. Sarı-kırmızılılar bu iç sorun ile yoğun şekilde uğraşırken camianın Randers karşılaşmasında bir galibiyete çok ihtiyacı bulunuyor.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11’leri...

Fatih Terim'in de öğrencileriyle yaptığı konuşmalarda bunun üzerinde durduğu öğrenildi. İmparator "Bu bizim kenetlenme maçımız olsun. Herkese Galatasaray'ın ne olduğunu yeniden gösterelim. Sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11’leri...

293. RANDEVU
Aslan, Avrupa Kupaları'nda 293. maçına çıkacak. Cimbom'un 102 galibiyeti, 76 beraberliği ve 114 yenilgisi bulunuyor. Sarı- kırmızılılar rakip ağları 390 defa havalandırdı. Kalesinde 441 gol gördü.

Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11’leri...

10 OYUNCU İLE 111 KİLOMETRE
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Aslan, Marcao'nun 61. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sebebiyle 1 kişi eksik oynamıştı. Yarım saat boyunca 1 oyuncusundan mahrum kalan Cimbom buna rağmen 111.3 kilometre koşmayı başardı. Böylece Brezilyalı stoperin eksikliğini hissettirmediler.

İŞTE RANDERS - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

SON DAKİKA