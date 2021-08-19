Fatih Terim’den farklı kadro! İşte Randers - Galatasaray maçı 11’leri...

Fatih Terim'in de öğrencileriyle yaptığı konuşmalarda bunun üzerinde durduğu öğrenildi. İmparator "Bu bizim kenetlenme maçımız olsun. Herkese Galatasaray'ın ne olduğunu yeniden gösterelim. Sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.