Raheem Sterling-Joe Gomez kavgasında flaş gelişme! Kadro dışı kaldı
İngiltere Milli Takımı, EURO 2020 eleme maçları öncesi önemli bir sorunla uğraşıyor. Manchester City'de Liverpool yenilgisinin şokunu atlatamayan Raheem Sterling milli takımda büyük bir krizle karşı karşıya.
12.11.2019 16:58
- Son Güncelleme: 12.11.2019 17:08
Buna göre, Sterling'in oyuncuların bulunduğu dinlenme alanında Gomez'in boğazını sıktığı ve ittirdiği aktarıldı. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate'in de açıklama yaparak, "Perşembe günü Sterling bizimle olmayacak. Ne yazık ki ligdeki maçın etkileri sürüyor. Takım için en doğru kararı almaya çalıştık. Şimdi Karadağ maçına motive olmaya çalışacağız" dedi.
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