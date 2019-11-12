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Raheem Sterling-Joe Gomez kavgasında flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

İngiltere Milli Takımı, EURO 2020 eleme maçları öncesi önemli bir sorunla uğraşıyor. Manchester City'de Liverpool yenilgisinin şokunu atlatamayan Raheem Sterling milli takımda büyük bir krizle karşı karşıya.

12.11.2019 16:58 - Son Güncelleme: 12.11.2019 17:08
Raheem Sterling-Joe Gomez kavgasında flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

İngiltere Milli Takımı, EURO 2020 eleme maçları öncesi önemli bir krizle uğraşıyor. Manchester City'li Raheem Sterling ile Liverpool'dan Joe Gomez'in milli takım kampında tartışma yaşadıkları ve tartışmanın fiziksel itişmeye kadar vardığı ifade edildi.

Raheem Sterling-Joe Gomez kavgasında flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

Bunun üzerine Sterling'in 14 Kasım Perşembe günü Karadağ ile yapılacak eleme grubu maçında kadroda olmayacağı resmen açıklandı. Son olarak gergin geçen Liverpool-Manchester City maçının, milli takıma da sirayet ettiği belirtildi.

Raheem Sterling-Joe Gomez kavgasında flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

Buna göre, Sterling'in oyuncuların bulunduğu dinlenme alanında Gomez'in boğazını sıktığı ve ittirdiği aktarıldı. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate'in de açıklama yaparak, "Perşembe günü Sterling bizimle olmayacak. Ne yazık ki ligdeki maçın etkileri sürüyor. Takım için en doğru kararı almaya çalıştık. Şimdi Karadağ maçına motive olmaya çalışacağız" dedi.

Raheem Sterling-Joe Gomez kavgasında flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

Sterling de Instagram'dan bir açıklama yapıp, Joe Gomez'le konuştuklarını ve her şeyi geride bıraktıklarını söyledi. Sterling'in Karadağ maçı kadrosunda olmayacağı ancak Kosova karşısında oynayıp oynamayacağının netleşmediği yazıldı.

Raheem Sterling-Joe Gomez kavgasında flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

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