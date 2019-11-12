Raheem Sterling-Joe Gomez kavgasında flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

Buna göre, Sterling'in oyuncuların bulunduğu dinlenme alanında Gomez'in boğazını sıktığı ve ittirdiği aktarıldı. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate'in de açıklama yaparak, "Perşembe günü Sterling bizimle olmayacak. Ne yazık ki ligdeki maçın etkileri sürüyor. Takım için en doğru kararı almaya çalıştık. Şimdi Karadağ maçına motive olmaya çalışacağız" dedi.