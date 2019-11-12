Terim'in kurtarıcısı 17'lik Erencan Yardımcı olacak
Galatasaray'da hücum hattında üst üste yaşanan sakatlıklar Fatih Terim'in canını sıktı. Sezon başından beri gol yollarında yaşanan sıkıntının ardından gelen sakatlık haberleriyle de sarsılan Terim, çareyi 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'da buldu.
12.11.2019 17:04
- Son Güncelleme: 12.11.2019 17:04
Galatasaray Futbol Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Andone'nin yokluğunda 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'yı A takıma çıkarma kararı aldığı öğrenildi.
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep deplasmanında 2-0 kazanan Galatasaray, Rumen golcüsü Andone'yi kaybetti.
KADRODA ALTERNATİF OLACAK
Karşılaşmanın hemen başında sakatlanan Adone'nin diz iç yan bağlarında tam yırtık, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. Deneyimli forvetin dönüşü, 2.5 ay kadar sürecek.
FALCAO NE ZAMAN OYNAYACAK?
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Falcao ise 40'ü aşkın süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı. İspanya'ya tedavi için giden yıldız isim yarın dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.
Falcao 22 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılırken, Fatih Terim de alternatiflere yöneldi.