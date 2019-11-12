Terim'in kurtarıcısı 17'lik Erencan Yardımcı olacak

FALCAO NE ZAMAN OYNAYACAK?

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Falcao ise 40'ü aşkın süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı. İspanya'ya tedavi için giden yıldız isim yarın dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.