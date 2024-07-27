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Rafa Silva bomba gibi geliyor! Beşiktaş Gençlebirliği'ni Portekizli yıldızın golleriyle 2-0 yendi

Yeni sezona Slovenya'nın ardından Türkiye'de hazırlanmaya devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Rafa Silva'nın iki golüyle rakibini 2-0 yendi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 22:24 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 22:24
Rafa Silva bomba gibi geliyor! Beşiktaş Gençlebirliği’ni Portekizli yıldızın golleriyle 2-0 yendi 1

Yeni sezonda şampiyonluk yaşamak isteyen Beşiktaş, hazırlıklarını Gençlerbirliği ile oynadığı maçla sürdürdü. Kartal, Kocaeli'de karşılaştığı rakibini Rafa Silva'nın 37 ve 45+1'deki golleriyle 2-0 yenerek umut verdi.

Rafa Silva bomba gibi geliyor! Beşiktaş Gençlebirliği’ni Portekizli yıldızın golleriyle 2-0 yendi 2

Siyah beyazlılar sahaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'i ile çıktı.

Rafa Silva bomba gibi geliyor! Beşiktaş Gençlebirliği’ni Portekizli yıldızın golleriyle 2-0 yendi 3

37'nci dakikada Immobile topu ceza sahası yayına doğru koşu yapan Rafa Silva'nın önüne gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, topu ağlara gönderdi: 1-0.

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