Rafa Silva bomba gibi geliyor! Beşiktaş Gençlebirliği'ni Portekizli yıldızın golleriyle 2-0 yendi

Yeni sezonda şampiyonluk yaşamak isteyen Beşiktaş, hazırlıklarını Gençlerbirliği ile oynadığı maçla sürdürdü. Kartal, Kocaeli'de karşılaştığı rakibini Rafa Silva'nın 37 ve 45+1'deki golleriyle 2-0 yenerek umut verdi.
Siyah beyazlılar sahaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'i ile çıktı.
37'nci dakikada Immobile topu ceza sahası yayına doğru koşu yapan Rafa Silva'nın önüne gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, topu ağlara gönderdi: 1-0.