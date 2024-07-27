Dünya yıldızları 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na damga vurdu! En değerli oyuncular listesi belli oldu

Paris'te başlayan ve 11 Ağustos'a kadar sürecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. Futbolda da büyük bir şölen var. 16 takımın kozlarını paylaştığı turnuvada birçok futbolcu sahip oldukları değerlerle ön plana çıkmayı başardı. Peki, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın en değerli futbolcuları kim? İşte ilk 25 isim...