Dünya yıldızları 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na damga vurdu! En değerli oyuncular listesi belli oldu

Paris'te başlayan ve 11 Ağustos'a kadar sürecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. Futbolda da büyük bir şölen var. 16 takımın kozlarını paylaştığı turnuvada birçok futbolcu sahip oldukları değerlerle ön plana çıkmayı başardı. Peki, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın en değerli futbolcuları kim? İşte ilk 25 isim...
100 yıl yeniden Paris'te düzenlenmesine verilen olimpiyat oyunları başladı. Yağmur altında yapılan açılış töreninin sonrasında 11 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda en gözde branşlardan biri de futbol. Birçok dünya yıldızı ülkesi adına mücadele vererek altın madalya kazanmaya çalışıyor. Peki, en değerli oyuncular kim? İşte 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nın en yüksek güncel piyasa değerine sahip isimleri...
2024 Paris Olimpiyatları'nda 16 takım 4 grupta mücadele ediyor. Gruplar şu şekilde;
A Grubu: Fransa, ABD, Gine ve Yeni Zelanda
B Grubu: Arjantin, Fas, Irak ve Ukrayna
C Grubu: Özbekistan, İspanya, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti
D Grubu: Japonya, Paraguay, Mali ve İsrail
Claudio Echeverri
Kulübü: River Plate
Piyasa değeri: 18 milyon €