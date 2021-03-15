Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim etkisi...
Süper Lig'de Beşiktaş'ı takibini sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci yaşanıyor. Bu sezon yaşadığı uzun sakatlık sürecinde eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı yıldız, sakatlık dönüşü gösterdiği performans ve sahadaki güçlü duruşuyla yeniden takdir topladı. Son 2 maçta attığı 3 gol ile yıldızlaşan Falcao'nun başarısının sırrı ortaya çıkarken, Fatih Terim detayı dikkat çekti.
15.03.2021 10:56
- Son Güncelleme: 15.03.2021 10:56
Sakatlığı sonrasında bir süre görev almadan yedek kulübesinde yer alan, ancak Sivas ve Kayseri maçlarındaki golleriyle muhteşem bir dönüş yapan Radamel Falcao'nun sırrı belli oldu.
Milliyet gazetesinin haberine göre; Yüksek maliyeti ve sakatlıkları ile sürekli gündem olan, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen ve istenen Kolombiyalı forvetin, Galatasaray'da kalmak istemesindeki gerçek hedefin 2022 Dünya Kupası olduğu ifade edildi.
KOLOMBİYA İLE FİNAL YAPACAK
35 yaşındaki forvetin, Kolombiya ile birlikte bu şampiyonaya katılarak final yapmayı amaçladığı dile getirildi. Falcao'nun bu nedenle "emeklilik" yaşama niyeti yok.
G.SARAY'A BORCUNU ÖDEMEK İSTİYOR
Tecrübeli golcünün bir diğer motivasyon kaynağı ise Galatasaray'a borcunu ödeme isteği... Taraftarın sevgisi ve kulübün fedakârlığı nedeniyle Falcao'nun sarı-kırmızılılara borcunu ödemek için çok istekli olduğu dile getirildi.
FATİH TERİM ETKİSİ
Radamel Falcao'nun müthiş dönüşünde kendisinin profesyonel yaklaşımı kadar, teknik direktör Fatih Terim'in de rolü çok büyük oldu.