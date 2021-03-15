Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim etkisi...

G.SARAY'A BORCUNU ÖDEMEK İSTİYOR

Tecrübeli golcünün bir diğer motivasyon kaynağı ise Galatasaray'a borcunu ödeme isteği... Taraftarın sevgisi ve kulübün fedakârlığı nedeniyle Falcao'nun sarı-kırmızılılara borcunu ödemek için çok istekli olduğu dile getirildi.