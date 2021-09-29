Radamel Falcao'dan Galatasaray'a 280 bin euroluk vergi faturası
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü isteneni veremeyen ve sezon başında İspanyol ekip Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılılara ekstra vergi faturası çıkardı. Falcao, alacağı paranın İspanya'daki vergisini de istedi.
Radamel Falcao, son golünü yine Galatasaray'a attı, vergilerden dolayı sarı-kırmızılılara ekstra fatura çıkardı.
Yıllık 6.5-7 milyon euroları bulan yüksek maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda fazla pek varlık göstermeyen Kolombiyalı golcü, Türkiye'den ayrıldıktan sonra da kulübe yük bindirmeye devam ediyor. Milliyet'in haberine göre; bu sezon Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Falcao, bu kez de 280 bin Euro'luk ekstra vergi faturası çıkardı.
Geçen sezondan alacağı 2.6 milyon Euro'ya ek olarak bu sezonki alacaklarına karşılık da 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlanan tecrübeli forvet, toplamda 5.6 milyon Euro bulan ücretinin vergisini İspanya'ya göre talep etti. Falcao yönetime, "İspanya'da benim hesabıma geçecek paranın yüzde 45 vergisi var" dedi.
Normal şartlarda Galatasaray, Falcao'ya 5.6 milyon Euro'luk alacağını Türkiye'de yapmış olsaydı % 40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin Euro maliyeti olacaktı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, İspanya'da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin Euro'ya çıkacak.