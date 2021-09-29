Fenerbahçe’ye Altay Bayındır için servet! Premier Lig ekibi peşinde...

Teknik direktör Vitor Pereira ile ivme kazanan ve Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın sisteminde performansını yükselten ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'ye Avrupa ilgisi arttı.