Fenerbahçe'ye Altay Bayındır için servet! Premier Lig ekibi peşinde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 7. hafta sonunda puan farkıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de genç yıldızlar Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Performansıyla sarı-lacivertli ekibin başarısında büyük pay sahibi olan Altay Bayındır'a Premier Lig ekibi Newcastle United'ın talip olduğu öğrenilirken, genç file bekçisi için teklif edilen rakam da belli oldu.
Teknik direktör Vitor Pereira ile ivme kazanan ve Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın sisteminde performansını yükselten ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'ye Avrupa ilgisi arttı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre başarılı kaleci Altay için İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 17 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklife oyuncuyu bırakmayacağı öğrenildi. 23 yaşındaki başarılı kalecinin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Savunmada başarılı bir grafik sergileyen ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Szalai'ye ise Serie A ve La Liga'dan talip çıktı. Macar yıldızı Atletico Madrid ve Napoli'nin takip ettiği, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öğrenildi.
1.92'lik sol ayaklı stoperin Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.