PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası Galatasaray defansına sert eleştiri: Sol kanadı otoban yaptı

İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri:





AHMET ÇAKAR - DÖRDÜNCÜ LİG TAKIMI GİBİ

Şimdi birçok Galatasaraylı ve belki de Terim "Hazır değildik, oyuncularımızın birçoğu idmansızdı, sonuç normal" dese de onlara sormak istediğim şey şu: Peki PSV neden hazırdı? Galatasaraylı oyuncuları tanımasam, Galatasaray formasını görmesem PSV, Hollanda 4. Ligi'nden bir takımla hazırlık maçı oynuyor herhalde derim.