PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası Galatasaray defansına sert eleştiri: Sol kanadı otoban yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi PSV'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Cimbom, haftaya oynanacak rövanş karşılaşması öncesi tur şansını zora soktu. Mücadelenin kaliteden uzak olduğunu belirten spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isim yazısında Galataray defansını eleştirirken, "19 yaşındaki Madueke sol kanadı otoban gibi kullandı." ifadelerine yer verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi PSV'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Cimbom, haftaya oynanacak rövanş karşılaşması öncesi tur şansını zora soktu.
OTOBAN GİBİ KULLANDI
Mücadelenin kaliteden uzak olduğunu belirten spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isim yazısında Galataray defansını eleştirirken, "19 yaşındaki Madueke sol kanadı otoban gibi kullandı." ifadelerine yer verdi.
İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri:
AHMET ÇAKAR - DÖRDÜNCÜ LİG TAKIMI GİBİ
Şimdi birçok Galatasaraylı ve belki de Terim "Hazır değildik, oyuncularımızın birçoğu idmansızdı, sonuç normal" dese de onlara sormak istediğim şey şu: Peki PSV neden hazırdı? Galatasaraylı oyuncuları tanımasam, Galatasaray formasını görmesem PSV, Hollanda 4. Ligi'nden bir takımla hazırlık maçı oynuyor herhalde derim.