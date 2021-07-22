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PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası Galatasaray defansına sert eleştiri: Sol kanadı otoban yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi PSV'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Cimbom, haftaya oynanacak rövanş karşılaşması öncesi tur şansını zora soktu. Mücadelenin kaliteden uzak olduğunu belirten spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isim yazısında Galataray defansını eleştirirken, "19 yaşındaki Madueke sol kanadı otoban gibi kullandı." ifadelerine yer verdi.

22.07.2021 11:09 - Son Güncelleme: 22.07.2021 11:09
PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası Galatasaray defansına sert eleştiri: Sol kanadı otoban yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi PSV'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Cimbom, haftaya oynanacak rövanş karşılaşması öncesi tur şansını zora soktu.


OTOBAN GİBİ KULLANDI
Mücadelenin kaliteden uzak olduğunu belirten spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isim yazısında Galataray defansını eleştirirken, "19 yaşındaki Madueke sol kanadı otoban gibi kullandı." ifadelerine yer verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası Galatasaray defansına sert eleştiri: Sol kanadı otoban yaptı

İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri:


AHMET ÇAKAR - DÖRDÜNCÜ LİG TAKIMI GİBİ
Şimdi birçok Galatasaraylı ve belki de Terim "Hazır değildik, oyuncularımızın birçoğu idmansızdı, sonuç normal" dese de onlara sormak istediğim şey şu: Peki PSV neden hazırdı? Galatasaraylı oyuncuları tanımasam, Galatasaray formasını görmesem PSV, Hollanda 4. Ligi'nden bir takımla hazırlık maçı oynuyor herhalde derim.

PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası Galatasaray defansına sert eleştiri: Sol kanadı otoban yaptı

İlk paragrafımız Muslera'ya.. Hayatının en kötü maçını oynadı. Yediği 5 golün 3'ü ağır kaleci hataları. Zaten PSV, maça Muslera'nın ayağında olan topu debelenip, rakibine vermesiyle galip başladı. Çok garip bir şey fark ettim.

PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası Galatasaray defansına sert eleştiri: Sol kanadı otoban yaptı

Modern futbolda nerede oynarsanız oynayın topun sizde kalması için uğraşacaksınız, kolay top kaybetmeyeceksiniz, topun olduğu yerde çoğalıp, rakip kaleye hızlı gideceksiniz. İnanın bana Galatasaray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı.

PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası Galatasaray defansına sert eleştiri: Sol kanadı otoban yaptı

Attığı kafa golü dışında da Galatasaray'ın tek poziyonu yok. Ayrıca böyle defans olmaz. Her gelen defansın arkasına topu bırakıyor, pozisyon oluyor veya top Galatasaray'a geçerse de PSV orta sahada basıp, topu alıveriyor.