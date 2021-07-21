Galatasaray Larsen ile anlaştı Udinese'yi bekliyor

Ünlü İtalyan gazeteci Galatasaray'a müjdeyi verdi. İtalyan gazeteci Di Marzio, "Galatasaray, Larsen için 3 milyon Euro teklif etmişti. Udinese neredeyse 2 katını istiyordu. Galatasaray'ın şu anki teklifi 5 milyon Euro'nun biraz altında. Udinese ile Galatasaray arasındaki görüşmeler sürüyor. Larsen ise Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullandı.

