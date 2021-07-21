Galatasaray Larsen ile anlaştı Udinese'yi bekliyor
Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, sağ bek transferinde Danimarkalı yıldız Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katmak üzere. Yeni sezon öncesinde yaptığı yerli transferlerle adından söz ettiren Cimbom, yeni sağ bekine artık kavuşmak üzere.
21.07.2021 15:16
- Son Güncelleme: 21.07.2021 15:17
Ünlü İtalyan gazeteci Galatasaray'a müjdeyi verdi. İtalyan gazeteci Di Marzio, "Galatasaray, Larsen için 3 milyon Euro teklif etmişti. Udinese neredeyse 2 katını istiyordu. Galatasaray'ın şu anki teklifi 5 milyon Euro'nun biraz altında. Udinese ile Galatasaray arasındaki görüşmeler sürüyor. Larsen ise Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılılar 30 yaşındaki Danimarkalı sağ beke ise yıllık 1.6 milyon Euro garanti para verecek.
Galatasaray sol bek transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Kurzawa ve Van Aanholt gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Cimbom'un iki isimden biriyle de anlaşması bekleniyor.