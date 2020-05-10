RAMAZAN İMSAKİYE
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin yeniden başlamasına ilişkin takvimi yayınladı. TFF'nin yayınladığı takvim sonrası konuyla ilgili birçok tartışma yaşandı. Koronavirüs konusunda uzman isimlerden olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah Spor'un sorularını yanıtlayan Ceyhan, "Vaka sayısının 10'lu rakamlara inmeden böyle bir karar alınmasını kesinlikle doğru bulmuyorum." dedi. İşte detaylar...

10.05.2020 17:41 - Son Güncelleme: 10.05.2020 17:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

- Saha içerisindeki mücadele dahilinde risk ne kadar? Maçlar başlayınca bizi neler bekliyor?
"Böyle bir ortamda futbol oynamaktan çok sağlık ön planda... Temas oyunu olmasından daha riskli olan faktörler var; ortak kullanım alanları. Takımların kamp esnasında birlikte hareket etmelerinin yanı sıra soyunma odası faktörü de büyük risk taşıyor."

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Solunum ile bulaşan bir hastalık ile mücadele ediyoruz... Bu durumda iki kişi ya da daha fazla kişinin 1 dakikadan fazla bir sohbet yapması demek hastalığın yayılmasına ortam hazırlamak anlamına geliyor."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Risk sahada daha az. Çünkü anlık pozisyonlardan oluşan bir oyun bu. Daha fazla süre temas gerçekleşirse risk de aynı oranda artıyor. Dikkat çekilmesi gereken nokta saha değil ortak alanlar."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

- Yayınlanan protokolde tuvalet, duş gibi ortak alanlarda dezenfektan ve sabun konusunda hassas davranılacağına dikkat çekilmiş ancak sizce bu yeterli mi?
"Mesela bir futbolcu stadyum içerisinde kullandığı tuvaleti, kapı kollarına kadar dezenfekte edip çıkacak mı? Hayır. Dolayısıyla temizlik malzemelerinin bulunması demek bu riski ortadan kaldırmak demek değil."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Bu durumun bir de çok önemli olan seyahat noktası var. Burada futbolcular, teknik ekip, basın mensupları hepsi risk altında olacak."

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