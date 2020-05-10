Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin yeniden başlamasına ilişkin takvimi yayınladı. TFF'nin yayınladığı takvim sonrası konuyla ilgili birçok tartışma yaşandı. Koronavirüs konusunda uzman isimlerden olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah Spor'un sorularını yanıtlayan Ceyhan, "Vaka sayısının 10'lu rakamlara inmeden böyle bir karar alınmasını kesinlikle doğru bulmuyorum." dedi. İşte detaylar...
- Saha içerisindeki mücadele dahilinde risk ne kadar? Maçlar başlayınca bizi neler bekliyor?
"Böyle bir ortamda futbol oynamaktan çok sağlık ön planda... Temas oyunu olmasından daha riskli olan faktörler var; ortak kullanım alanları. Takımların kamp esnasında birlikte hareket etmelerinin yanı sıra soyunma odası faktörü de büyük risk taşıyor."
- Yayınlanan protokolde tuvalet, duş gibi ortak alanlarda dezenfektan ve sabun konusunda hassas davranılacağına dikkat çekilmiş ancak sizce bu yeterli mi?
"Mesela bir futbolcu stadyum içerisinde kullandığı tuvaleti, kapı kollarına kadar dezenfekte edip çıkacak mı? Hayır. Dolayısıyla temizlik malzemelerinin bulunması demek bu riski ortadan kaldırmak demek değil."