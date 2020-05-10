Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekibi en düşündüren bölgelerden bir tanesi ise sağ bek.