Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor
Lige verilen koronavirüs arasında önümüzdeki yılın planlamasını yapan Galatasaray, sözleşmesi biten Mariano'nun yerine arayışlara başladı. Ligin ilk devresinde Babel'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda da Hollandalı futbolcuyla devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Mariano yerine İtalya'da forma giyen bir ismin peşine düşen Galatasaray'ın bu transfer için Babel'i takasta teklif edeceği belirtildi.
10.05.2020 10:24
- Son Güncelleme: 10.05.2020 10:25
Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekibi en düşündüren bölgelerden bir tanesi ise sağ bek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
MARIANO'DAN AYRILIK SİNYALİ!
Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini söyleyen Mariano için ise Atletico Mineiro devrede.
Teknik direktör Jorge Sampaoli adı bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Galatasaray'ın sağ beki Mariano'nun transfer edilmesini istedi.
Sarı-kırmızılıların 1 yıllık kontrat önerdiği Brezilyalı futbolcunun da ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.
ŞENER BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.