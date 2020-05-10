RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor

Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor

Lige verilen koronavirüs arasında önümüzdeki yılın planlamasını yapan Galatasaray, sözleşmesi biten Mariano'nun yerine arayışlara başladı. Ligin ilk devresinde Babel'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda da Hollandalı futbolcuyla devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Mariano yerine İtalya'da forma giyen bir ismin peşine düşen Galatasaray'ın bu transfer için Babel'i takasta teklif edeceği belirtildi.

10.05.2020 10:24 - Son Güncelleme: 10.05.2020 10:25
Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekibi en düşündüren bölgelerden bir tanesi ise sağ bek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor

MARIANO'DAN AYRILIK SİNYALİ!
Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini söyleyen Mariano için ise Atletico Mineiro devrede.

Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor

Teknik direktör Jorge Sampaoli adı bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Galatasaray'ın sağ beki Mariano'nun transfer edilmesini istedi.

Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor

Sarı-kırmızılıların 1 yıllık kontrat önerdiği Brezilyalı futbolcunun da ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.

Galatasaray'dan bomba takas! Babel yerine o isim geliyor

ŞENER BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de sol bek bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Fenerbahçe'de sol bek bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor