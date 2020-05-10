Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sürpriz canlı yayın! "Hagi'yi unutursam taş olurum..."
Arda Turan ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu sürpriz bir canlı yayında bir araya geldi. Türk sporunun iki önemli ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasının organize ettiği etkinlikte gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Emre Belözoğlu, Hagi'yi unutursam taş olurum. Üstümüzde çok büyük emeği var. Hagi ve Alex, bu ülkeye gelen en büyük iki oyuncu." dedi. İşte canlı yayındaki o diyaloglar...
10.05.2020 22:38
- Son Güncelleme: 10.05.2020 22:45
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