RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sürpriz canlı yayın! "Hagi'yi unutursam taş olurum..."

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sürpriz canlı yayın! "Hagi'yi unutursam taş olurum..."

Arda Turan ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu sürpriz bir canlı yayında bir araya geldi. Türk sporunun iki önemli ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasının organize ettiği etkinlikte gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Emre Belözoğlu, Hagi'yi unutursam taş olurum. Üstümüzde çok büyük emeği var. Hagi ve Alex, bu ülkeye gelen en büyük iki oyuncu." dedi. İşte canlı yayındaki o diyaloglar...

10.05.2020 22:38 - Son Güncelleme: 10.05.2020 22:45
Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sürpriz canlı yayın! Hagi'yi unutursam taş olurum...

Arda Turan ve Emre Belözoğlu sosyal medya canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sürpriz canlı yayın! Hagi'yi unutursam taş olurum...

Emre Belözoğlu: Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sürpriz canlı yayın! Hagi'yi unutursam taş olurum...

Sabır, hayatın en büyük anahtarı. Futbolumuzda da bir kırılma noktası varsa, sistemli hareket eden takımlarla yarışma şansımız varsa bu da sabır.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sürpriz canlı yayın! Hagi'yi unutursam taş olurum...

Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan sürpriz canlı yayın! Hagi'yi unutursam taş olurum...

Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?