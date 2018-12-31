Porto'nun yıldızı Hector Herrera Fenerbahçe yolunda

Porto ile yeni sözleşme konusunda uzlaşmaya varamayan 28 yaşındaki Meksikalı orta saha Hector Herrera için Fenerbahçe devreye girdi.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 08:30:36 Güncelleme: 08:56:24
Porto'nun yıldızı Hector Herrera Fenerbahçe yolunda

Transferde gözünü karartan Fenerbahçe gol sıkıntısını aşmak için yıldız bir forvetin yanı sıra orta sahaya da iyi bir oyun kurucu arıyor.

Porto'nun yıldızı Hector Herrera Fenerbahçe yolunda

Sarı-lacivertli kulüp için dün Hector Herrera'nın ismi ortaya atıldı.

Porto'nun yıldızı Hector Herrera Fenerbahçe yolunda

Meksika'dan Futbol Total'in haberine göre Porto ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan 28 yaşındaki Herrera'yı isteyen takımlar arasında Fenerbahçe de yer alıyor.

Porto'nun yıldızı Hector Herrera Fenerbahçe yolunda

RAKİPLER ÇOK DİŞLİ
Ancak Kanarya'nın bu transferde rakipleri oldukça dişli. Zira Herrera ile AS Roma, Inter ve Olympique Lyon'un da ilgilendiği vurgulandı.

Porto'nun yıldızı Hector Herrera Fenerbahçe yolunda

Portekiz'in A Bola gazetesi, Porto'nun yıllık 6 milyon euro isteğini çok bulduğu için Meksikalı oyuncusunu gözden çıkardığını yazdı.

Porto'nun yıldızı Hector Herrera Fenerbahçe yolunda

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Herrera'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satılarak, kulübün kasasına para kazandırılmak istendiği bildirildi.

Porto'nun yıldızı Hector Herrera Fenerbahçe yolunda
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi
Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi