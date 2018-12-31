Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular (Türkiye'de sözleşmesi bitecek futbolcular)

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da bazı oyuncuların sözleşmeleri bitiyor. Taraftarlar kimileri ile yolların ayrılmasını isterken, kimi oyuncuların ise elden kaçmasını istemiyor. Avrupa kulüplerinde ve sözleşmesi bitecek futbolcularda, Türk kulüplerinin yakın markajında.