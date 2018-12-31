Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular (Türkiye'de sözleşmesi bitecek futbolcular)

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle gözler sözleşmeleri bitecek oyunculara çevrildi. Sözleşme bitimine 6 ay kala başka bir takımla yasal olarak anlaşabilme hakkına sahip olan oyuncular takibe alındı.Ayrıca Avrupa kulüplerinde forma giyen ve Türk takımlarınında yakın takibinde olduğu ünlü yıldızların bazılarının bu sezon sonun sözleşmesi sona eriyor. Bazıları Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor. İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:02:00 Güncelleme: 09:59:31
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular (Türkiye'de sözleşmesi bitecek futbolcular)

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da bazı oyuncuların sözleşmeleri bitiyor. Taraftarlar kimileri ile yolların ayrılmasını isterken, kimi oyuncuların ise elden kaçmasını istemiyor. Avrupa kulüplerinde ve sözleşmesi bitecek futbolcularda, Türk kulüplerinin yakın markajında.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular (Türkiye'de sözleşmesi bitecek futbolcular)

ERTEN ERSU (Fenerbahçe)

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular (Türkiye'de sözleşmesi bitecek futbolcular)

VALBUENA (Fenerbahçe)

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular (Türkiye'de sözleşmesi bitecek futbolcular)

ŞENER ÖZBAYRAKLI (FENERBAHÇE)

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular (Türkiye'de sözleşmesi bitecek futbolcular)

TOLGA CİĞERCİ (FENERBAHÇE) (Ocak ayında ayrılabilir)

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