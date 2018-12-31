Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana tartışılan isimlerin başında gelen sportif direktör Damien Comolli, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile ilgili flaş bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacak.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 08:24:44 Güncelleme: 08:26:10
Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi

Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini devam ettiriyor.

Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi

Yanal'ın Comolli'den, forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor.

Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi

Sarı-Lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia gündeme geldi.

Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi

Ara transferde oynamayan isimlere ödeme yapmaktan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmak üzere olduğu kaydedildi.

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