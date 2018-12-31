Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana tartışılan isimlerin başında gelen sportif direktör Damien Comolli, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile ilgili flaş bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacak.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 08:24:44 Güncelleme: 08:26:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





