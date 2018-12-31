Comolli'den Galatasaray'a Serdar Aziz teklifi
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana tartışılan isimlerin başında gelen sportif direktör Damien Comolli, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile ilgili flaş bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacak.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 08:24:44
Güncelleme: 08:26:10
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini devam ettiriyor.
Yanal'ın Comolli'den, forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor.
Sarı-Lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia gündeme geldi.
Ara transferde oynamayan isimlere ödeme yapmaktan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmak üzere olduğu kaydedildi.